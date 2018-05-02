立院常勝軍 如何破除北市長選舉魔咒

2018-05-02 14:12 聯合晚報 本報記者陳洛薇 聯合晚報 本報記者 周志豪



直轄市長開放民選以來，北市長連任失敗，僅陳水扁一人

國民黨台北市長初選，由前立委丁守中勝出，國民黨基層有母雞不強的憂慮。

丁守中從增額立委時代當選立委，學者形象清新，但缺少吸票機的明星形象，外人看丁守中政治性格不鮮明，其實丁守中早年參選，是在國民黨沒有提名之下參選，丁守中當時身處逆境，能夠突破重圍，實屬不易，但久居政壇，丁守中反而未能讓外界對他印象深刻，丁守中在立法院很少有煽動語言，或者激情質詢，外交學者出身的他，從來不喜瞎攪和的方式與選民搏感情。

丁守中初選勝利，並不意外，相較於國民黨其他同志臨時插花演出，他默默打拚的毅力，也讓基層看到他，能多所鼓勵，但這些鼓勵能否轉化成勝選助力，阻斷台北市長柯文哲連任之路，還是未知數，畢竟直轄市長開放民選以來，台北市長連任失敗，只有陳水扁一人。

柯文哲在台北市執政三年多來，施政爭議不斷，市政幾無建樹，人和有問題，基層也經營不深，連個台北市農產運銷公司總經理去留，他都無法決定，這樣的市長，看在市民眼裡，不知有何感想，柯文哲要守住上屆85萬票，並不容易，加上蘇煥智脫離民進黨自行參選，獨派不支持柯文哲，柯文哲和民進黨是和是戰，仍有待雙方協商，這些都是柯文哲連任的變數。

國民黨在雙北市長參選人都已就戰鬥位置，民進黨搞定蘇貞昌回鍋參選新北後，現在也要來處理台北市長提名的棘手問題，在台北市還找不到最強人選的情形下，與柯文哲合作恐是勢在必行，對丁守中而言，這就是一場硬仗。

最近因為管中閔遭到民進黨政府打壓，無法擔任台灣大學校長，國民黨的投機派，開始主張換丁，要力拱管中閔參選台北市長，逼得丁守中宣示若台北市長選第二名，就永久退出政壇，賭上政治生命表明心志，國民黨吃管中閔豆腐的投機操作心態若不改，丁守中再努力，也可能付出流水。