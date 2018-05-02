丁守中24年磨一劍 鋒利與魅力的考驗

2018-05-02 14:10 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 楊正海



國民黨台北市長初選結果揭曉，由領先的丁守中代表國民黨參選台北市長，丁守中自1994年開放直轄市長民選以來，四度角逐國民黨提名參選不成，第五度終於獲得提名，這時的國民黨情勢低迷，比起黃大洲、馬英九、郝龍斌在優勢條件下參選，不可同日而語，丁守中堅持24年參選台北市長的毅力，能否獲得台北市民的認同，11月就會分曉。

丁守中在政壇初試啼聲，是在國民黨沒有提名下，突破黨部封殺，自行參選立委成功，當時丁守中的當選，反映的正是台北市民對於改革與清新形象候選人的認同，年輕的丁守中戰鬥力十足，今日的丁守中，大家都期待他能在台灣首善之區，引領國民黨走出低迷情勢。

國民黨台北市長候選人初選民調結果上午出爐，丁守中勝出。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

四年前丁守中初選路線失策，才讓他敗給了第一次參選的連勝文，但連勝文又因國民黨內部分裂，選舉時國民黨高層扯後腿，加上大環境不利，以及民進黨策略上禮讓柯文哲，才讓柯文哲勝選，柯文哲雖有年輕族群支持，但過去支持他的台獨勢力與民進黨，現在都有轉向趨勢，柯文哲前次競選重要企業界支持者，是丁守中好友，若轉向支持丁守中，柯文哲連任情況並不如想像中樂觀。

丁守中學者出身，過去與基層互動，比較缺乏一般地方出身民代那種熱情，但台北市選舉向來是媒體焦點所在，選情連動常有外溢效應，丁守中曾說每名參選人都應該是「戰鬥雞」，如果以黃大洲參選市長時，風評不如趙少康，當時新黨勝選多席市議員，與趙少康炒熱選情有很大關係，丁守中能否帶動基層氣勢，助人也助己，否則這將是場艱苦選戰。

國民黨在野，也無提出任何振奮人心主張，全黨軟趴趴，深藍選民對投票意興闌珊，丁守中必須思考如何催出核心支持者投票，還要面對無黨籍參選的前台北市副市長邱文祥與台大教授李錫錕，國民黨政黨標記在台北市已非必勝保證，丁守中如何說服選民認同他個人，是重要關鍵。泛藍能否整合，也是一大關鍵。

11月的縣市長選戰，國民黨整體選舉戰略，至今不見，國民黨吳主席，已成了無主席，整個國民黨有如一團爛泥，丁守中面對國民黨糜爛的情勢，他堅持24年堅苦卓絕的心情，能否讓他在此時助國民黨振衰起敝，也讓台北市有個更好的未來，就看台北市民的抉擇了。

柯不談選舉「先上工」

【記者邱瓊玉、張世杰╱台北報導】國民黨台北市黨部上午公布台北市長初選民調結果，由領先的丁守中出線。北市府發言人劉奕霆表示，台北市長柯文哲的態度不變，外界的因素無法控制，把每天的市政做好，就是連任最好的準備。

柯文哲上午出席南港里長市政座談會，對於選舉相關議題，柯文哲說，今天先上工，隨後不發一語進入會場。