丁守中初選勝出 藍雙北市長參選人底定

2018-05-02 14:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨台北市長初選民調上午出爐，確定由丁守中迎戰現任市長柯文哲。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨台北市長初選結果今天出爐，五度角逐國民黨台北市長提名的前立委丁守中以初選民調47.63%領先其他三位參選人。國民黨表示，台北市長參選人最快下周中常會後提名，由丁守中代表國民黨迎戰現任台北市長柯文哲。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，丁守中初選民調，結果雖不如預期高，但與柯文哲對比民調，3家民調公司的民調結果，丁守中都領先柯約一至兩個百分點，一直都在正負3%伯仲間，有信心丁能打贏年底台北市長選戰。

國民黨台北市長初選，是以與柯文哲對比民調占85%、參選人間互比民調占15%方式進行，最後加權結果，丁守中47.63%，孫大千18.21%，張顯耀17.24%、鍾小平16.93%，丁守中領先其他三位。

丁守中表示，已邀請孫大千、鍾小平與張顯耀加入輔選陣營，一起為年底台北市長的勝選打拚，在初選辯論過程，得到其他參選人很多的政策建議，都會納入後續市政藍圖。之後也會一一拜訪與柯文哲私交不錯的親民黨主席宋楚瑜，以及藍營基層要角，尋求泛藍最大的團結整合，拜託大家一起幫忙打贏選戰。

他說，初選過後，艱困的選戰現在才要開始，將鞏固深藍選民，爭取泛藍大團結，用好的公共政策爭取中間選民支持，用扎實做事與優質的市政擘畫，與柯文哲對比，爭取泛綠支持。

丁守中表示，柯文哲施政表現在媒體評價中是放牛班，沒有想像中這麼強，這次初選結果也證明，不是所有市民都喜歡講幹話，打高空的市長。這是一場艱困的選戰，但丁守中在基層反應非常強，後續會讓大家看到爆發力，知道丁守中的利害。

對於外界建議管中閔參選台北市長，丁守中說，管中閔應該不會參選，沒有這個可能。黃呂錦茹說，管已說他不想參選，過去也有人拱張善政、蔣萬安，但個人沒有意願，不能勉強。