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姚文智：民進黨若不自提北市人選 15％支持者不投票

2018-05-02 11:44聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

民進黨立委姚文智上午出席台北松山慈惠堂的台北母娘文化祭後接受媒體聯訪表示，黨內會請他去說明，但目前還沒有收到通知，對於會經過怎樣的程序他一無所知，但經過422大遊行後，許多民進黨支持者態度堅定，希望選對會也能夠很清楚的考量。

姚文智被問及提名一事，表示今天是啟動程序黨內將討論各種可能性，下禮拜會請他去說明，說明後會經過什麼樣的協調、要不要民調、採用何種程序，這他一無所知，但他們的意志非常清楚，表達強烈的意願。

姚文智被問及提名一事，表示今天是啟動程序黨內將討論各種可能性，下禮拜會請他去說明...
姚文智被問及提名一事，表示今天是啟動程序黨內將討論各種可能性，下禮拜會請他去說明，說明後會經過什麼樣的協調、要不要民調、採用何種程序，這他一無所知，但他們的意志非常清楚，表達強烈的意願。記者林俊良／攝影
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民進黨立委姚文智（左二）上午出席台北松山慈惠堂的台北母娘文化祭，巧遇新北市長朱立...
民進黨立委姚文智（左二）上午出席台北松山慈惠堂的台北母娘文化祭，巧遇新北市長朱立倫（右），兩人禮貌握手寒暄。記者林俊良／攝影
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姚文智被問及提名一事，表示今天是啟動程序黨內將討論各種可能性，下禮拜會請他去說明...
姚文智被問及提名一事，表示今天是啟動程序黨內將討論各種可能性，下禮拜會請他去說明，說明後會經過什麼樣的協調、要不要民調、採用何種程序，這他一無所知，但他們的意志非常清楚，表達強烈的意願。記者林俊良／攝影
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民進黨姚文智民調2018台北市長選舉107年九合一選舉

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