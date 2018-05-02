姚文智：民進黨若不自提北市人選 15％支持者不投票

2018-05-02 11:44 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



民進黨立委姚文智上午出席台北松山慈惠堂的台北母娘文化祭後接受媒體聯訪表示，黨內會請他去說明，但目前還沒有收到通知，對於會經過怎樣的程序他一無所知，但經過422大遊行後，許多民進黨支持者態度堅定，希望選對會也能夠很清楚的考量。