深澳燃煤電廠絕對不可以做 侯友宜：我只認是非對錯

2018-05-02 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，對手蘇貞昌指他和以前似乎有些改變，但「其實我還是我啊，我只認是、非、對、錯，深澳燃煤電廠絕對不可以做，這就是對的方向，請老縣長跟我一起來」。

侯友宜強調他只認是非對錯，深澳燃煤電廠絕對不可以做。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

侯友宜今天和高雄市議員參選人陳若翠合拍競選照，事後受訪。宜蘭、高雄等地都有參選人特地找侯友宜拍競選合照，顯示他的外溢效應逐漸擴大，帶頭的氣勢漸成。

民進黨秘書長洪耀福指侯友宜和市長朱立倫一樣，喜歡用民調大幅領先創造西瓜效應 。侯友宜露出驚訝表情說「民調又不是我做的」，並表示他最喜歡的是用年輕人共同打選戰，市民就是他的最大咖。

針對蘇陣營發動區域立委分區輔選監控戰選的策略，侯友宜表示他也會做一些改變，近期會徵求志工協助。先前他則表示會串連市議員和里長們一起打拚。有人問到黨中央是否提供協助，他則表示選戰還是要靠自己比較實在，但任何人包括國民黨給的幫助和想法，他都樂於接受。

有記者請他回想蘇貞昌擔任台北縣長任內是否有什麼不錯的政績，侯友宜說，20年前的台北縣和20年後的新北市都有些改變，現在必須要跟得上潮流，面對新作法要有創新，以不一樣的作法建設新北，「市政建設是一棒接一棒，不管老縣長、周縣長還是朱市長都有貢獻，一棒一棒堆疊上去，做得更好」，才有現在的成果。