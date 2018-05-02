柯文哲等著被禮讓？ 姚文智：是等著被分手吧

2018-05-02 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨立委姚文智上午出席台北松山慈惠堂的台北母娘文化祭。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

國民黨台北市長人選今出爐，確定由前立委丁守中代表國民黨迎戰台北市長柯文哲，民進黨選對會今天也將啟動台北市長布局，討論要與現任市長柯文哲合作或自提人選的可能。

對此，有意爭取黨內提名的立委姚文智表示，大家都把焦點放在要不要和柯文哲合作，但其實只是一個選項，選對會應該是針對民進黨本身這場選舉到底要扮演什麼角色，自己也會充分表達想法，希望選對會做出決定，堅定提出自己的候選人。

不過若是選對會最後決定禮讓柯文哲，該如何因應？姚文智說，今天應該是討論程序，希望有機會到選對會和大家討論說明，首都市長選舉不僅包括民進黨對選民的責任，也有價值的考量、選戰的策略等，希望討論是很全面的。

姚文智強調，直球對決很重要，如果考慮很多，放棄理念價值，將得不償失，有時候考慮非常多，最後就會發現一本初衷，回到初心就能絕地，也能應付任何挑戰。

實際上，為了修補和深綠獨派的關係，柯文哲本周六出席凱達格蘭基金會募款餐會致詞時，不排除發表重要談話，被外界解讀是要修補和獨派的關係。

對此，姚文智表示，柯文哲要怎麼做，我們尊重，不過一個人是要看他的言行、政策，3年來柯文哲的政策背離台灣價值，這不是最後回答一張考卷、參加活動就可以解決的。

對於民進黨即將討論台北市長提名政策時，柯文哲卻回「靜待通知」，似乎是在等著被禮讓。姚文智則笑說，那是你們的解讀，也可能是等著被分手、等著say goodbye啊。

姚文智表示，自己的意志很清楚，也會向選對會表達強烈意願，422大遊行後，很多民進黨支持者態度堅定，也希望選對會清楚考慮。