姚文智：民進黨北市不自提人選 15％支持者不投票

2018-05-02 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



民進黨立委姚文智上午出席台北松山慈惠堂的台北母娘文化祭。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

國民黨今公布台北市長參選人由前立委丁守中勝出，民進黨今日也啟動選對會，討論提名人選，或者禮讓現任市長柯文哲，結果最快下周出爐。民進黨立委姚文智今上午表示，黨內會請他去說明，但目前還沒有收到通知，對於會經過怎樣的程序他一無所知，但經過422大遊行後，許多民進黨支持者態度堅定，希望選對會也能夠很清楚的考量。

姚文智上午出席台北松山慈惠堂的台北母娘文化祭後接受媒體聯訪，被問及提名一事，表示今天是啟動程序黨內將討論各種可能性，下禮拜會請他去說明，說明後會經過什麼樣的協調、要不要民調、採用何種程序，這他一無所知，但他們的意志非常清楚，表達強烈的意願

媒體詢問，有北市議員很希望自提人選，還說如果最後是禮讓，他們只能承擔。姚文智說，大家想了太多技術的層面，其實很多議員也是堅定信仰認為，參與民主進步黨，實踐台灣價值，能夠在這個城市、這個國家實踐理想。民進黨提出候選人是天經地義的，不管從價值考量或選戰，選戰考量。

姚文智說，民進黨如果可以提人，投票率才會提高，議員當選機率才會高，民進黨如果不提人，相信有15%的人不會出來投票，第一個影響的就是議員，他們很清楚。

姚說，422有九成議員站出來，這是一個行動，不要講站出來是一回事、心裡想的是一回事，大家都把政治人物想得太複雜，不會，我了解的很多議員，他們接地氣，長期投入民主運動，他們也非常清楚，民進黨應該堅持理念，提出候選人，這也對他們選情有幫助。