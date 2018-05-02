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【即時短評】丁守中獲提名 挑戰才要開始

2018-05-02 11:18聯合報 記者楊正海╱即時報導

丁守中獲提名 挑戰才要開始。記者楊正海/攝影
丁守中獲提名 挑戰才要開始。記者楊正海/攝影
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國民黨台北市長黨內初選結果揭曉，確定由1994年來四度角逐黨內提名、三敗一退的前立委丁守中出線，代表國民黨打這場首都爭奪戰。儘管丁守中達成自已規劃20多年參選台北市長的人生目標，但不管對丁或是國民黨來說，挑戰才剛剛開始。

4年前台北市長柯文哲對戰連勝文，以平民對權貴之戰，大贏20多萬票，柯陣營今年若以這種打法對來對付丁守中，很難易引起共鳴，不過，當今年輕人依然抑鬱，國民黨還未獲得青年族群青睞，對手柯文哲卻已長期經營青年世代選票，丁守中要如何突破，是選戰的重中之重。

丁守中沒有明星光環，或許母鷄帶小鷄的戰略已成過去式，但台北市長選情特殊，首都是媒體焦點所在，選情連動，甚至有外溢效應，母雞有沒有功效，還很難說，丁守中曾說每名參選人都應該是「戰鬥雞」，但過去藍在台北市，沒有母雞光環，選戰都打得辛苦。

例如黃大洲參選，黨部動員小鷄帶母鷄，眾星拱月;連勝文選情陷低迷時，變成嫩鷄帶小鷄，無法發揮功能。

另外，國民黨在歷經執政失利，不少深藍選民對投票意興闌珊，丁守中該如何催出深藍選民投票外，丁還得面對黨內自行宣布參選的最狂教授錕P李錫錕和無黨籍的台北市前副市長邱文祥瓜分票源。

新黨的態度，也影響整個戰略。過去的友黨親民黨，雖然「橘子變綠」，但能否變回小藍莓，丁守中都要盡力一試，否則只要泛藍不能整合，市長之路就不會樂觀。

面對對手柯文哲，丁守中這場選戰並不好打，但上屆台北市長選舉，國民黨之所以敗選，除了藍營不滿施政不投票外，民進黨傾全黨動員投票，也是原因之一。但今年這樣的選戰結構反轉，柯文哲年底選舉要守住85萬票，並不容易。

另根據近期綠軍和藍營的民調，丁守中和柯文哲的差距有拉近之勢，丁守中年底選戰，沒有一定會輸的道理，泛藍如何整合、黨的大戰略，影響甚鉅。

丁守中國民黨柯文哲2018台北市長選舉107年九合一選舉

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