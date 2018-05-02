丁守中獲提名 邱文祥：會不會晚了點？

2018-05-02 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



曾經擔任台北市政府副市長的邱文祥，參選明年台北市長選舉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨台北市長黨內初選結果揭曉，確定由1994年來四度角逐黨內提名、三敗一退的前立委丁守中出線，代表國民黨打這場首都爭奪戰。以無黨籍身分參選台北市的台北市前副市長邱文祥說，選民是否認識丁守中？他說，丁是前立委 ，不是現任立委，現在來選，選民會不會認為已經晚了點。

邱文祥說，丁守中追求台北市長已經好多次，他和丁是好朋友，對他的決心予以肯定，但畢竟市政是多元且變化很多，和20年前不一樣，且丁沒有市政經驗，這是丁要儘快補足的地方。且聽丁的政見，對對市政闡述不多，只有駡柯文哲比較多。

邱文祥說，這是他為何要去參選台北市長的原因，因為他有市政的經驗，但丁守中沒有， 沒有在市政府工作過一天。邱說，他當過衛生局長、北市副市長，丁沒有市政經驗，並非刻意批評，而是就事論事。台北市民需要的市長是儘快能夠了解市政、整個團隊儘快解決問題的市長。對於丁獲提名，邱也說「我祝福他」。

邱文祥認為，台北市長不能有政黨包袱，他做過議會總聯絡人，柯文哲沒有政黨包袱，照理應該比較好做，誰知道變成「變色龍」，想兩邊討好，做事情就很困難。台北市市政應該是溝通協調往前走，不是溝通後仍停滯不前。