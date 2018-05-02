高國華宣布參選台北市長 綠議員酸：在KTV寫文嗎

2018-05-02 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市長初選民調今天正式出爐，不過如今傳出因國道喇舌事件轟動一時的補教名師高國華也有意參選台北市長，稱「台北的天空，有我年輕的笑容」，為了台灣下一代決定挺身而出。圖／報系資料照 分享 facebook

國民黨台北市長初選民調今天正式出爐，不過如今傳出因國道喇舌事件轟動一時的補教名師高國華也有意參選台北市長，稱「台北的天空，有我年輕的笑容」，為了台灣下一代決定挺身而出。

根據《蘋果日報》報導，高國華引用「台北的天空」歌詞，指「台北的天空，有我年輕的笑容，還有我們熟悉，和共享的角落」，「台北的天空，常在你我的心中，多少風雨和歲月，我只願和你度過」。

高國華表示，為了台灣下一代，孩子們的教育，正式宣布要挺身而出，競選台北市長，挽救可憐的孩子，找回曾經屬於你和我，台北的天空。

高國華表示，台北市民早已厭惡汚濁已久的天空，讓我共同追尋兒時共同的記憶，重新找回最乾淨的台北的天空。

對於高國華的參選，台北市議員王威中今則是在臉書上表示，參選是每個人的自由，但我還是很無言，還說這參選聲明跟喝醉的貼文有87%像，開頭兩段還直接抄歌詞，是在KTV寫的文嗎。

國民黨台北市港湖市議員參選人游淑慧則是在臉書上表示「超展開」，這倒底是娛樂新聞，還是爆炸新聞，搬板凳看熱鬧。

游淑慧表示，為了讓台北市學童有平等的教育權，不受家庭經濟環境影響，建議高國華老師可以以您的專業規劃「弱勢家庭學童課後補習免費」，並率先從自己的補教機構開始。

游淑慧還不忘拿「拔管案」嘲諷，強調要提醒高國華，曾經對外說現在大陸深圳事教育工作，這次僅返台三天，不僅如此兩人在網路牛肉麵生意也經營得很好，還有意在大陸開設實體店面。從管中閔這三個月的「非人」待遇來，像高老師這樣兩岸「經濟和教育的交流」，也要小心面對選舉時候的「抹紅」。