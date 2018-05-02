綠今討論北市長怎提名 柯文哲「靜待通知」

台北市長柯文哲昨天被問到民進黨將召開選對會討論北市選情一事，只說「靜候通知」。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 今年年底的台北市長選舉，究竟要採取禮讓台北市長柯文哲或自行提名，民進黨選對會今天將就此議題進行討論。據了解，為了修補和深綠獨派的關係，柯文哲四日出席凱達格蘭基金會募款餐會致詞時，不排除發表重要談話，是否向綠營釋出善意，各方矚目。

柯文哲昨天被媒體詢問民進黨即將討論台北市長提名政策時，只吐出「靜待通知」幾個字，媒體追問好像太被動，不被禮讓好像沒什麼，柯文哲笑答「你不要這樣講好不好」，引發在場記者一陣笑聲。

民進黨選對會上午首度將台北市長選舉提名政策放上了討論的議程，黨中央通令所有選對會成員今天務必出席，黨內人士說，年底的台北市長提名政策，不管是禮讓或自行提名，攸關民進黨整體的選戰布局及焦點，黨中央與基層均承受極大壓力，為求黨內能充分討論，慎重其事要求選對會委員全員到齊，也不難看出黨在這件事上的棘手程度。

黨內高層及相關人士先前已陸續徵詢北市黨籍議員，預料今天將先就各方的訊息進行說明及報告，並且就目前民調資料進行研析。選對會今天將先就情勢做初步討論，一般認為不太可能今天就做成禮讓或自行提名的結論；黨內人士分析，若支持禮讓才有下一步是否有適用此次的機制存在，自行提名就回到黨內初選的機制。

國民黨台北市長黨內民調今天將會出爐，民進黨內研判，前立委丁守中勝出機會大。據了解，依民進黨掌握的相關民調，丁守中獲支持度已和柯文哲不相上下，黨內因此認為，年底選舉民進黨若自提人選除將會讓台北市長選情複雜化，在北市議員選舉部分也會增添變數。

黨內人士也說，民進黨的主要敵人是國民黨，不是柯文哲，若柯文哲的認知也是如此，自然有合作的空間，除非柯文哲有其他的打算，那民進黨也不可能一廂情願，必須另做考量。

柯文哲昨天上午參加教育局體驗實習課程活動後受訪，被問到民進黨將討論台北市長布局一事，柯說等到討論時再來煩惱；至於民進黨是否有和他聯絡，他說「沒有，還沒跟我聯絡」。