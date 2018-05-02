親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
五一勞工爭權益
政治
軍事
綜合
合康雲極

民調逾半反深澳電廠 侯友宜：老縣長要好好了解民意

2018-05-02 00:33聯合報 記者祁容玉／新北報導

聯合報民調顯示有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，侯友宜昨（右）表示，希望老...
聯合報民調顯示有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，侯友宜昨（右）表示，希望老縣長蘇貞昌好好了解民意，更清楚說明立場。 記者祁容玉／攝影
分享
聯合報昨天公布新北市長選情最新民調，國民黨參選人侯友宜支持度四成五，領先民進黨對手蘇貞昌的二成六；民調也顯示五成八受訪者反對深澳電廠。侯友宜表示，他還是會認真跑選舉，但希望老縣長蘇貞昌好好了解民意，更清楚說明對深澳電廠的態度。

蘇辦競選幕僚表示，空汙不用做民調，就知道市民會反對，蘇貞昌日前已清楚表示，如果沒有安全、有汙染，他絕不同意；新北市有四百萬人口，要好的生活不能沒有電，蘇一定會堅守人民的健康，並兼顧台灣永續發展。

侯友宜昨說，民調領先多寡對他是參考，他最主要還是認真努力跑、做好自己該做的事，把市政未來的建設跟市民做報告。針對民調中逾半受訪者不支持在新北蓋深澳電廠，侯友宜重申，他自身反對蓋深澳燃煤電廠的立場非常清楚，上任後也絕對不會核發生煤許可。

「希望老縣長對深澳燃煤電廠的態度，能更清楚的說明。」侯友宜說，目前看起來蘇貞昌是支持蓋深澳燃煤電廠，但民調僅一成六的受訪者支持深澳電廠興建，蘇的立場是不是該考量一下，是不是要尊重大部分的民意，不然蘇支持深澳的態度，跟民意有一點落差。

基隆市長林右昌前天指若改為深澳燃氣電廠，會害死基隆市和基隆市民，侯友宜回應，全世界都在減少燃煤電廠，中央能源政策也要減少燃煤比例，要蓋哪一種電廠，中央的能源政策要審慎評估，林右昌反對蓋燃氣電廠，也可以給中央參考。

前總統馬英九也曾提到核四啟動就能解決深澳電廠爭議，侯友宜表示，燃煤、燃氣、核能、甚至近期要發展的風力發電，應該由中央能源政策整體評估，不能蓋一個燃煤電廠傷害民眾身體健康，來換取電力，其實有很多替代電力，未必一定要用燃煤電廠。

侯友宜民調深澳電廠蘇貞昌林右昌

相關新聞

綠今討論北市長怎提名 柯文哲「靜待通知」

2018-05-02 00:39

民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我

2018-05-02 00:27

民進黨竹山鎮長 仍提名黃丹怡

2018-05-01 23:55

盧秀燕團隊呼之欲出 餐敘改期耐人尋味

2018-05-01 23:54

傳授拜票密技 侯友宜：頭髮剪短 更多時間拉票

2018-05-01 23:38

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

對神明信用不可違逆諷蘇貞昌？ 侯友宜：沒其他意思

2018-05-01 20:36

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06

侯友宜民調領先 蘇貞昌：從最困難的開始

2018-05-01 15:30

蘇貞昌邀新北立委餐敘 羅致政：未來全力配合輔選

2018-05-01 15:12

民進黨明開選對會討論北市選戰 柯P：等候通知

2018-05-01 11:45

民調5成8反深澳 侯友宜：老縣長該好好瞭解民意

2018-05-01 09:38

聯合報民調／新北市長選情 侯友宜45%領先蘇貞昌26%

2018-05-01 02:00

聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

2018-05-01 00:56

藍軍誰戰竹縣 本周再度協調

2018-05-01 00:12

禮讓柯文哲？ 綠明討論 下周攤牌

2018-05-01 00:03

聯合報民調／58%反深澳電廠 其中過半挺侯友宜

2018-04-30 23:52

蘇貞昌訪湧蓮寺 帶參選人「衝衝衝」

2018-04-30 23:46

侯友宜拚「衝衝衝 」議員高喊「好好好」

2018-04-30 23:44

藍新北議員民調 江怡臻、王明麗、廖先翔勝出

2018-04-30 23:40

盧秀燕發表競選CI 林佳龍打建設牌

2018-04-30 23:14

市長有網軍？ 林佳龍：是龍粉

2018-04-30 23:13

洪國浩喊設勞工處 林明溱：沒必要

2018-04-30 23:11

近8成民進黨議員參選人 主張自推北市長人選

2018-04-27 15:09

論壇／八百萬選民支持用負數票淘汰爛蘋果

2018-04-25 16:36

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

影／中共施壓！我才送悍馬車 多明尼加仍與我斷交

2018-05-01 08:42

賴清德說勞工收入提高 孫大千：我們活在同個台灣？

2018-05-01 08:42

史上最貴不完美戰機F-35 台灣跪求還被刁...

2018-05-01 08:00

多明尼加斷交 前大使馮寄台怒批：這個國家不重要！

2018-05-01 09:28

援贈全打水漂！看多明尼加接收台灣軍備時嘴巴多甜

2018-05-01 09:14

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

多明尼加與我斷交 邦交國剩19個

2018-05-01 13:25

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

整理包／18年斷交13國…友邦向「錢」看 台灣外交血淚史

2018-05-01 09:26

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

多明尼加與大陸建交 王定宇：30億美元才是真相

2018-05-01 09:43

知情人士：多明尼加不厚道 斷交前一小時才知會

2018-05-01 11:22

多明尼加感謝台灣 「社經現實迫使我們改變路線」

2018-05-01 11:21

蔡英文昔競選總統 吳茂昆任顧問、陪行程

2018-05-01 12:30

【即時短評】大陸兩面手法 台灣民心將離更遠

2018-05-01 11:24

多明尼加媒體稱多國與我斷交 和中共建交

2018-05-01 08:50

蔡總統重批：「中國」實質破壞兩岸現狀

2018-05-01 10:59

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

多明尼加斷交 許毓仁：WHA前夕陸再給台灣下馬威

2018-05-01 09:16

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50

多明尼加斷交 時力：維持現狀難破僵局 正名才有出路

2018-05-01 12:06

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

多明尼加與我斷交 總統府：絕不會在北京壓力下低頭

2018-05-01 09:35

談兩岸統獨 李孟諺：台灣民眾不願接受對岸的政治制度

2018-05-01 13:57

葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」

2018-05-01 20:40

影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

外交部：即起和多明尼加斷交 不齒陸金援挖我友邦

2018-05-01 09:21

【重磅快評】從兩韓和解 看台灣的外交困境

2018-05-01 10:07

多明尼加「極不厚道」 斷交前1小時才通知我方

2018-05-01 13:09

台多斷交 AIT： 改變現狀的行為無助於區域穩定

2018-05-01 15:15

日媒：中國外交施壓 蔡英文上任後連失3邦交國

2018-05-01 12:09

我敦睦艦隊離開十天 多明尼加就斷交

2018-05-01 12:05

斷交了 還是認識一下那年我們金援過的多明尼加

2018-05-01 11:01

挖走邦交國多明尼加 陳明通譴責北京

2018-05-01 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top