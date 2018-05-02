民調逾半反深澳電廠 侯友宜：老縣長要好好了解民意

2018-05-02 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



聯合報民調顯示有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，侯友宜昨（右）表示，希望老縣長蘇貞昌好好了解民意，更清楚說明立場。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook 聯合報昨天公布新北市長選情最新民調，國民黨參選人侯友宜支持度四成五，領先民進黨對手蘇貞昌的二成六；民調也顯示五成八受訪者反對深澳電廠。侯友宜表示，他還是會認真跑選舉，但希望老縣長蘇貞昌好好了解民意，更清楚說明對深澳電廠的態度。

蘇辦競選幕僚表示，空汙不用做民調，就知道市民會反對，蘇貞昌日前已清楚表示，如果沒有安全、有汙染，他絕不同意；新北市有四百萬人口，要好的生活不能沒有電，蘇一定會堅守人民的健康，並兼顧台灣永續發展。

侯友宜昨說，民調領先多寡對他是參考，他最主要還是認真努力跑、做好自己該做的事，把市政未來的建設跟市民做報告。針對民調中逾半受訪者不支持在新北蓋深澳電廠，侯友宜重申，他自身反對蓋深澳燃煤電廠的立場非常清楚，上任後也絕對不會核發生煤許可。

「希望老縣長對深澳燃煤電廠的態度，能更清楚的說明。」侯友宜說，目前看起來蘇貞昌是支持蓋深澳燃煤電廠，但民調僅一成六的受訪者支持深澳電廠興建，蘇的立場是不是該考量一下，是不是要尊重大部分的民意，不然蘇支持深澳的態度，跟民意有一點落差。

基隆市長林右昌前天指若改為深澳燃氣電廠，會害死基隆市和基隆市民，侯友宜回應，全世界都在減少燃煤電廠，中央能源政策也要減少燃煤比例，要蓋哪一種電廠，中央的能源政策要審慎評估，林右昌反對蓋燃氣電廠，也可以給中央參考。

前總統馬英九也曾提到核四啟動就能解決深澳電廠爭議，侯友宜表示，燃煤、燃氣、核能、甚至近期要發展的風力發電，應該由中央能源政策整體評估，不能蓋一個燃煤電廠傷害民眾身體健康，來換取電力，其實有很多替代電力，未必一定要用燃煤電廠。