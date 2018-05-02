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民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我

2018-05-02 00:27聯合報 記者丘采薇／台北報導

民進黨蘇貞昌（左）昨天宴請新北市黨籍立委，聽取建言。 記者陳正興／攝影
民進黨蘇貞昌（左）昨天宴請新北市黨籍立委，聽取建言。 記者陳正興／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天邀請新北市黨籍立委餐敘，會中敲定由每位區域立委擔任競選總部副主任委員，輔選市長參選人及該區市議員。會後蘇貞昌表示，大家都表示全力支持，他非常感謝；至於目前民調顯示由國民黨新北市長參選人侯友宜大幅領先，蘇貞昌則回應，「如果新北好選的話，就不會徵召我出來了。」

昨與會者還有黨中央秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀及陳明文，立委則包括呂孫綾、張宏陸、林淑芬、蘇巧慧、吳琪銘、吳秉叡、高志鵬、施義芳、羅致政、王榮璋、江永昌、李麗芬及余宛如。

蘇貞昌說，他這一輩子從來沒有僥倖，都是從最困難中開始，從擔任台北縣長到現在參選新北市，都是從最困難中一件一件做起來，若民調真的差很多，「那我們知道困難，就從最困難的這一個點開始來努力，希望讓新北改變的，新北市民頭家給我機會，我一定會做得更新、更好。」

會後有媒體問及，是否設下時間表讓自己的民調逆轉勝？對此蘇貞昌回答，他每一天都督促自己，每一天都努力工作，最終的目標就是希望能有機會讓新北更新、更好。

談到侯友宜，蘇貞昌說，他覺得侯當年和他一起工作其實很愉快，他很期待侯還是當年那個侯友宜，不要因為選舉改變。例如侯在和周錫瑋初選的時候，強調「批評別人並不能成就自己」，這點他就很欣賞，「但現在他面對我，好像和他面對周錫瑋的風格、方法不太一樣，那我希望他不要改變太大。」

至於民進黨中央執政觀感是否會拖累選情，蘇貞昌回應，選戰本來就是困難，新北是全台灣最大城市，人口有四百萬人，他自己當過縣長，知道新北的選戰非常不簡單，他會更努力，希望他有機會為新北市民做更多的福利。

對於會請誰來擔任競選總部主委？蘇貞昌沒有正面回答。

蘇貞昌侯友宜

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