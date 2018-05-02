還在掃街口水戰？這個隱形戰場 才是超級吸票機…

2018-05-02 09:00 聯合報 聯合報 記者 聯合報 聯合報 記者 王慧瑛 ／報導



蕭淑麗（左3）白天到菜市場掃街拜票，晚上跑夜市，「不能小看菜市場的影響力」。 圖／蕭淑麗服務團隊提供 分享 facebook

縣市長選戰進入「菜市場」戰。菜市場是口語傳播、與庶民互動的最佳環境，握到髒溼、油膩的攤販手，更是選票保證。菜市場也是人氣的溫度計，參選人都不敢輕忽菜市場的影響力。

蕭淑麗市場夜市 又吃又抱

距離年底投票還有半年，以無黨籍身分參選嘉義市長的議長蕭淑麗，上月五度走進傳統市場拜票，白天掃傳統市場、晚上夜市，希望把市場全跑透透。

蕭淑麗逐一和攤商、買菜民眾握手，助選員分送面紙文宣品，攤商熱情回應請吃自家產品，一路走下來，蕭統統吃下肚，遇到小朋友也要抱一抱、逗一逗，眼神更要掃視全場，顧到身旁的老老少少，展現柔軟身段。

蕭淑麗也掏錢捧場，她說，看到誘人美食，很難克制購買慾，也透過購買鼓舞攤商。有攤商要送上一顆大南瓜，蕭笑說「別啦！我們拍照留念就好，大南瓜留著賣」。

涂醒哲進大灶咖 嗨到受不了

涂醒哲（右2）2014年參選嘉義市長，民進黨主席蔡英文陪同到東市場拜票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨籍嘉義市現任市長涂醒哲也重視菜市場的經營，農曆年前夕，一定到嘉義市百年東市場等市場拜年，涂醒哲說，百年東市場是市民的大灶咖，人情味很濃厚，民眾超親切，他每次走進菜市場，都覺得心情澎湃。

涂醒哲深入菜市場時還會買菜，愛吃魚的他，曾向攤商買台灣鯛等，除了和攤商博感情，也帶回官邸下廚親手料理。

民進黨籍嘉義市議員蔡文旭說，菜市場代表地方活力，在菜市場能接觸買菜的婆婆媽媽、攤商等，曝光效果好，是參選人的兵家必爭之地。

黃敏惠逛三小時 要瘦卻難了

2009年爭取連任的嘉義市長黃敏惠（右2），清晨4時就到魚市場拜票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨提名的嘉義市長參選人黃敏惠，接下來也會安排菜市場拜票行程，展現親和力。

曾任兩屆嘉義市長的黃敏惠，親民形象深植人心，這次再披藍袍參選嘉義市長，她說，跑市場拜票是一定要的，許多攤商都是老朋友了，走進菜市場覺得親切、溫暖，原本掃街可以消耗熱量，但一趟市場走下來，要試吃不少美食，「要瘦恐怕很難！」

黃敏惠幕僚也說，黃市長親和力十足，遇到小孩一定要抱一抱，走一趟市場掃街少說3小時以上，難免手痠、腳痠，但內心相當high，不會覺得辛苦。

嬌妻代打好幫手 婆媽不變心

民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁在拚民調初選期間，多次到傳統市場掃街，選戰後期，翁妻也以菜市場行程為主。

2016年總統候選人朱立倫全台大掃街，太太朱婉倩陪新北、桃園的立委候選人走入市場，展開「小倩姐的菜市場行動」。幕僚表示，這想法出自於高婉倩，因為她不希望拜票太政治，選擇到市場拜票，買菜這件事，看起來是小事，卻是一般民眾的大事。

2007年馬英九到市場拜票，女攤商撇過頭，表情逗趣；這張「並非人人是馬迷」也獲得新聞獎。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但跑市場也會遇到「意外」。2008年，總統候選人馬英九走訪台中建國市場拜票，一名女菜販撇過頭，露出一副不屑表情，十分生動，剛好有記者拍下照片，主題就取名「並非人人都是馬迷」，還獲得新聞獎。

市場大軍吸人氣 藍綠有祕器

菜市場早就是選舉兵家必爭之地，民進黨過去推動「柴契爾（菜市仔）夫人」，訓練一批娘子軍，鎖定菜市場的菜籃族，藉由婆婆媽媽在菜市場裡天南地北閒聊，散播民進黨理念。國民黨為了反制，也開辦「愛國專案」耳語部隊培訓營，以一對一的耳語傳播方式，同樣在市集、巷弄宣傳政策。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，參選人掃菜市場拜票，有助於增加對選民的認知效果，若是親民性強、政治魅力出色，選民的好感度會增加，面對面的親身接觸，確實有可能產生推進投票的動力。若攤商會送菜頭、鳳梨給參選人，也能看出參選人被喜好程度，若有大咖陪同掃街，透過大咖光環加持，也能帶動人氣。