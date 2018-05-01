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民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25聯合報 記者施鴻基╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天和黨籍9名區域、4名不分區立委受邀參加餐會，時間長達2個多小時，討論新北未來，讓選民知道他們要如何讓新北變的更好。立委們給他很多意見，也表示全力支持，他非常感謝。他表示民調落後早有心理準備，但他不怕困難，也會迎難而上設法克服。對多明尼加斷交及卡管爭議也稍有回應。

與會者包蘇貞昌、民進黨選對會召集人林錫耀、陳明文、民進黨秘書長洪耀福、副秘書長高幸雪及立委呂孫綾、張宏陸、林淑芬、蘇巧慧、吳琪銘、吳秉叡、高志鵬、羅致政、江永昌、施義芳、王榮璋、李麗芬、余宛如。游錫堃擔任蘇陣營榮譽主委，9名區域立委將擔任副主委，監督新北各區選情，主委人選還未公布。

本報今天公布新北市長民調，蘇貞昌支持度以26%落後對手侯友宜45%，差距達19%。蘇貞昌表示會一如過去誠懇打選戰尋求市民支持，也會嚴肅看待選戰不掉以輕心，「因為非常困難才徵召我，我也從不怕困難，也希望大家一起面對困難」。

「如果新北好選就不會徵召我出來了」蘇貞昌說，他這輩子從來沒有僥倖，都從最困難中開始。以前當台北縣長到現在選新北市長，他會從困難中做起來，「今天如果民調真的差很多，我們知道困難，就從最困難的點開始努力，希望讓新北改變」，他強調新北市民機會，他一定會做得更新、更好。

他不回應蔡英文總統施政是否拖累新北選情，僅表示會努力讓大家看到，讓新北市民從他過去的紀錄、政績看到未來的希望。

蘇貞昌過去曾非常賞識侯友宜，他說，當年和侯一起工作其實頗愉快，「我很期待他能夠還是當年那個侯友宜，不要因為選舉有改變」，例如侯和周錫瑋初選時曾說批評別人不能成就自己，他就很欣賞。「但現在他面對我，好像和他面對周錫瑋的風格、方法不太一樣，那我希望他不要改變太大」。

2005年蘇貞昌曾陪前總統陳水扁到多明尼加打棒球，如今斷交感慨不已。他說，這就是台灣的困難，也是國際現實，國人知道台灣活在國際社會多麼不簡單，所以更該團結一致對外，在國際社會爭取立足空間。對卡管爭議，蘇貞昌希望事件儘快落幕，身為校友他希望台大會更好，否則這段期間以來都是傷害。

蘇貞昌和黨籍立委會餐，討論新北選情。圖／蘇陣營提供
蘇貞昌和黨籍立委會餐，討論新北選情。圖／蘇陣營提供
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蘇貞昌侯友宜

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