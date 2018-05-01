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影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀請黨內新北市區域立委及部分不分區立委餐敘，會後蘇貞昌表示，今天大家從各方面給他很多指教，大家也表示全力支持，他非常感謝。被問到媒體民調顯示，目前國民黨新北市長參選人侯友宜數據大幅領先，對此他說，如果新北市若好選的話，就不會徵召他出來了，他這一輩子從來沒有僥倖，都是從最困難中開始。

蘇貞昌說，從當年他擔任台北縣長到現在參選新北市，他也從最困難中，一件一件做起來，如果民調真的差很多，「那我們知道困難，就從最困難的這一個點開始來努力，希望讓新北改變的，新北市民頭家給我機會，我一定會做得更新、更好。」

現場也有媒體問及，是否有設下時間表讓自己的民調逆轉勝？對此蘇貞昌回答，他每一天都督促自己，每一天都努力工作，最終的目標就是希望能有機會讓新北更新、更好。

談到侯友宜，蘇貞昌說，他覺得侯當年和他一起工作其實很愉快，他很期待侯還是當年那個侯友宜，不要因為選舉改變。例如侯在和周錫瑋初選的時候，強調「批評別人並不能成就自己」，這點他就很欣賞，「但現在他面對我，好像和他面對周錫瑋的風格、方法不太一樣，那我希望他不要改變太大。」

至於民進黨中央執政觀感是否會拖累選情，蘇貞昌回應，選戰本來就是困難，新北是全台灣最大城市，人口有四百萬人，他自己當過縣長，非常知道新北的選戰非常不簡單，他會更努力，希望他有機會為新北市民做更多的福利。

對於會請誰來擔任競選總部主委？蘇貞昌今天沒有正面回答，他僅表示，選戰開始了，有選務經驗的人都知道，目前是「一面前進、一面整隊」，已經邀請前閣揆游錫堃擔任榮譽主任委員，其他很多年輕朋友也已經就位，進入各種選務工作；他也說，過去他有很多得力幹部，都紛從各方來幫忙，非常謝謝大家，「這是一場非常大的選戰，需要各方面的人才，大家一起來。」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）邀宴新北市區域立委，盼獲大家支持。記者丘采薇／攝...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）邀宴新北市區域立委，盼獲大家支持。記者丘采薇／攝影
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