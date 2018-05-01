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蘇貞昌邀新北綠委 擔任競選總部副主委

2018-05-01 16:38中央社 台北1日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）邀宴新北市區域立委，盼獲大家支持。聯合報系記者丘...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）邀宴新北市區域立委，盼獲大家支持。聯合報系記者丘采薇／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀請新北市立委餐敘。蘇貞昌說，區域立委都有選戰經驗，不分區立委也有多元影響力，大家都答應會全力支持，扮演未來競選總部副主任委員。

蘇貞昌中午和民進黨新北市立委、不分區立委餐敘，包括蘇巧慧、高志鵬、江永昌、張宏陸、吳琪銘、羅致政、吳秉叡、呂孫綾、林淑芬、余宛如、李麗芬、施義芳、王榮璋等人出席；黨中央則由秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀、陳明文等人與會。

蘇貞昌會後受訪時表示，立委都有選戰經驗，尤其是區域立委在各選區以自己的經驗、人脈負起責任，不分區立委也有各自在社會上不同社團、社會力、多元影響力，大家都答應全力支持，讓他選戰更能得到助力，希望成績更亮麗

蘇貞昌說，選戰是一面前進、一面整隊，已經由前行政院長游錫(方方土)擔任榮譽主任委員，其他很多年輕朋友都已經就位，過去很多得力幹部也分從各方來幫忙，他會嚴肅來看這場選戰，一點都不能掉以輕心。

羅致政會後代表受訪時表示，餐敘氣氛非常融洽，蘇貞昌也向大家請託，因為每個區域立委都是地方組織重要幹部，希望每個立委都能扮演未來競選總部副主任委員的角色；同時也肩負每一選區，在各自選區裡督導、輔選市長及所有的議員。

羅致政說，會中主要針對新北選戰策略，還有未來的組織架構、運作方式廣泛地交換意見；未來他會配合蘇貞昌整個組織運作需要全力配合，在各區的立委也會負責成立相關的競選總部與輔選架構。

蘇貞昌也表示，非常感謝新北所有區域立委及住在新北的不分區立委，一起討論未來要怎樣讓選民知道，他會如何讓新北更好、更新，大家也給他很多指教，並表示會全力支持。

另外，根據中國時報、聯合報兩家媒體最新民調，國民黨新北市長參選人侯友宜領先蘇貞昌19個百分點與23.5個百分點。蘇貞昌說，如果新北好選的話，就不會徵召他出來，如果民調真的差很多的話，他知道困難後，就從最困難的點開始努力。

由於蘇貞昌擔任行政院長時，曾拔擢侯友宜出任警政署長。媒體詢問，現在的侯友宜還是當年賞識的侯友宜嗎？蘇貞昌說，侯友宜當年和他一起工作愉快，「我很期待他能夠是當年那個侯友宜」，不要因為選舉有改變。

蘇貞昌說，例如侯友宜和前台北縣長周錫偉初選時，侯友宜曾說，「批評別人，不能成就自己」，他就很欣賞；但現在侯友宜面對他的時候，好像和面對周錫偉的風格、方法都不太一樣，「我希望他不要改變太大」。

蘇貞昌說，選戰本來就很困難，新北市是全台最大、人口有400萬，他曾當過縣長，所以知道新北選戰非常不簡單，他會更努力，新北市民也能從過去他的政績，看到未來的希望。

蘇貞昌侯友宜

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