親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
政治
軍事
綜合
合康雲極

侯友宜民調領先 蘇貞昌：從最困難的開始

2018-05-01 15:30聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

民進黨新北市長提名人蘇貞昌中午宴請新北市黨籍立委聽取建言，餐敘結束後，面對媒體提問有關民調落後的事，蘇貞昌表示，民調落後相差很多的話，就從最困難的地方開始做起，希望獲得民眾的支持。

民進黨新北市長提名人蘇貞昌中午宴請新北市黨籍立委，聽取建言。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長提名人蘇貞昌中午宴請新北市黨籍立委，聽取建言。記者陳正興／攝影
分享
民進黨新北市長提名人蘇貞昌中午宴請新北市黨籍立委，聽取建言，餐敘結束後，面對支持...
民進黨新北市長提名人蘇貞昌中午宴請新北市黨籍立委，聽取建言，餐敘結束後，面對支持民眾，不忘比出招牌手勢，與民眾一同加油。記者陳正興／攝影
分享
民進黨新北市長提名人蘇貞昌中午宴請新北市黨籍立委，聽取建言。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長提名人蘇貞昌中午宴請新北市黨籍立委，聽取建言。記者陳正興／攝影
分享

民調蘇貞昌

相關新聞

蘇貞昌邀新北立委餐敘 羅致政：未來全力配合輔選

2018-05-01 15:12

民進黨明開選對會討論北市選戰 柯P：等候通知

2018-05-01 11:45

民調5成8反深澳 侯友宜：老縣長該好好瞭解民意

2018-05-01 09:38

聯合報民調／新北市長選情 侯友宜45%領先蘇貞昌26%

2018-05-01 02:00

聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

2018-05-01 00:56

藍軍誰戰竹縣 本周再度協調

2018-05-01 00:12

禮讓柯文哲？ 綠明討論 下周攤牌

2018-05-01 00:03

聯合報民調／58%反深澳電廠 其中過半挺侯友宜

2018-04-30 23:52

蘇貞昌訪湧蓮寺 帶參選人「衝衝衝」

2018-04-30 23:46

侯友宜拚「衝衝衝 」議員高喊「好好好」

2018-04-30 23:44

藍新北議員民調 江怡臻、王明麗、廖先翔勝出

2018-04-30 23:40

林慧如辭官 投入斗六市長選戰

2018-04-30 23:15

盧秀燕發表競選CI 林佳龍打建設牌

2018-04-30 23:14

市長有網軍？ 林佳龍：是龍粉

2018-04-30 23:13

洪國浩喊設勞工處 林明溱：沒必要

2018-04-30 23:11

談上代恩怨 縣長參選人鄭朝方：新竹縣要翻開下一頁

2018-04-30 14:58

蘇貞昌拜廟搶選票 邀前藍委入鏡遭婉拒

2018-04-30 14:30

拚新北選戰 蘇貞昌明與新北綠委餐敘商大計

2018-04-30 13:49

反柯！綠營里長疾呼：民進黨應自提人選

2018-04-30 12:51

侯友宜：下次我來新北市議會 要站在朱市長的位子

2018-04-30 12:41

里長挺姚文智 柯P：我要動員多少里長都有

2018-04-30 11:37

跟綠營合作深綠票恐跑？柯P：也不可能一百件都合作

2018-04-30 11:36

近8成民進黨議員參選人 主張自推北市長人選

2018-04-27 15:09

論壇／八百萬選民支持用負數票淘汰爛蘋果

2018-04-25 16:36

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

影／中共施壓！我才送悍馬車 多明尼加仍與我斷交

2018-05-01 08:42

多明尼加斷交 前大使馮寄台怒批：這個國家不重要！

2018-05-01 09:28

賴清德說勞工收入提高 孫大千：我們活在同個台灣？

2018-05-01 08:42

史上最貴不完美戰機F-35 台灣跪求還被刁...

2018-05-01 08:00

獨／前教長潘文忠 已受聘為總統府國策顧問

2018-04-30 16:48

獨／國民黨版軍改草案出爐了 保留18%優存

2018-04-30 19:57

警消退休替代率比照軍人 段宜康：這很扯

2018-04-30 19:39

聯合報民調／新北市長選情 侯友宜45%領先蘇貞昌26%

2018-05-01 02:00

援贈全打水漂！看多明尼加接收台灣軍備時嘴巴多甜

2018-05-01 09:14

徐國勇說已釐清吳茂昆爭議 孫大千：舉頭三尺有神明

2018-05-01 09:29

聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

2018-05-01 00:56

多明尼加與我斷交 邦交國剩19個

2018-05-01 13:25

整理包／18年斷交13國…友邦向「錢」看 台灣外交血淚史

2018-05-01 09:26

陸打壓我參與國際活動強扯國旗 外交部：不齒

2018-04-30 16:49

知情人士：多明尼加不厚道 斷交前一小時才知會

2018-05-01 11:22

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

多明尼加與大陸建交 王定宇：30億美元才是真相

2018-05-01 09:43

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

多明尼加感謝台灣 「社經現實迫使我們改變路線」

2018-05-01 11:21

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

多明尼加媒體稱多國與我斷交 和中共建交

2018-05-01 08:50

蔡總統重批：「中國」實質破壞兩岸現狀

2018-05-01 10:59

多明尼加斷交 許毓仁：WHA前夕陸再給台灣下馬威

2018-05-01 09:16

蔡英文昔競選總統 吳茂昆任顧問、陪行程

2018-05-01 12:30

著迷荷治台灣史 荷蘭人寫成歷史小說

2018-04-30 23:19

聯合報民調／58%反深澳電廠 其中過半挺侯友宜

2018-04-30 23:52

影╱賴清德：勞工收入提高、工時減少

2018-04-30 16:35

【即時短評】大陸兩面手法 台灣民心將離更遠

2018-05-01 11:24

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

多明尼加與我斷交 總統府：絕不會在北京壓力下低頭

2018-05-01 09:35

國民黨版軍改草案 保留18趴

2018-05-01 00:34

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

警消年改 內政部「往比照軍改努力」

2018-05-01 00:29

外交部：即起和多明尼加斷交 不齒陸金援挖我友邦

2018-05-01 09:21

總統府證實 潘文忠獲聘總統府國策顧問

2018-04-30 19:54

禮讓柯文哲？ 綠明討論 下周攤牌

2018-05-01 00:03

多明尼加斷交 時力：維持現狀難破僵局 正名才有出路

2018-05-01 12:06

斷交了 還是認識一下那年我們金援過的多明尼加

2018-05-01 11:01

國防安全研究院5月1日掛牌 馮世寬任董事長

2018-04-30 17:47

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top