蘇貞昌邀新北立委餐敘 羅致政：未來全力配合輔選

2018-05-01 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀請黨內新北市區域立委及部分不分區立委餐敘，會後立委羅致政轉述，會中提到，未來每位區域立委都是地方上重要的組織幹部，蘇邀請大家擔任競選總部副主任委員；他也說，未來每位區域立委也肩負每一區的督導角色，輔選市長參選人及所有議員。