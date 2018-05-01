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蘇貞昌邀新北立委餐敘 羅致政：未來全力配合輔選

2018-05-01 15:12聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀請黨內新北市區域立委及部分不分區立委餐敘，會後立委羅致政轉述，會中提到，未來每位區域立委都是地方上重要的組織幹部，蘇邀請大家擔任競選總部副主任委員；他也說，未來每位區域立委也肩負每一區的督導角色，輔選市長參選人及所有議員。

由於羅致政曾經公開支持黨中央徵召前閣揆游錫堃參選新北市長，今天被問到相關問題，他表示，未來會配合支持蘇貞昌競選運作的需要，也會負責成立各區的競選總部跟輔選架構。

民進黨立委羅致政（中）。記者丘采薇／攝影
民進黨立委羅致政（中）。記者丘采薇／攝影
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羅致政蘇貞昌

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