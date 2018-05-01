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民調5成8反深澳 侯友宜：老縣長該好好瞭解民意

2018-05-01 09:38聯合報 記者祁容玉╱即時報導

聯合報針對新北市選情最新民調結果顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜以四成五支持度，領先民進黨對手蘇貞昌的二成六，另外民調也發現有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，對此侯友宜表示，他希望老縣長蘇貞昌從中好好瞭解民意，也希望蘇更清楚說明對深澳的態度。

針對民調結果侯領先蘇近20%，侯友宜表示，民調還是參考吧，他最主要還是認真努力跑他自己該做的事，把市政未來的建設跟市民做報告，但侯友宜隨即主動提起民調中關於深澳電廠的結果，強調自身反對蓋深澳燃煤電廠的立場非常清楚，上任後也絕對不會核發生煤許可。

「希望老現場對深澳燃煤電廠的態度，能更清楚的說明。」侯友宜說，目前看起來蘇貞昌是支持蓋深澳燃煤電廠，但民調僅一成六的受訪者支持深澳燃煤電廠興建，蘇的立場是不是該考量一下，是不是要尊重大部分的民意，不然蘇支持深澳的態度，跟民意有一點落差。

至於基隆市長林右昌昨天表示，若深澳改為燃氣電廠，會害死基隆市和基隆市民，侯友宜回應，要蓋哪一種電廠，是中央的能源政策要審慎評估，因為燃煤電廠在全世界都已經在減少，中央能源政策也要減少燃煤比例，到底要蓋哪一種電廠，應讓中央好好省思，當然林右昌反對蓋燃氣電廠，這也可以給中央參考。

侯友宜表示，燃煤跟燃氣也二擇一，他的立場是反對燃煤電廠，並沒有其他的發電形式，但希望是最乾淨的能源，燃煤電廠已是反時代趨勢，更何況新北市有林口火力發電廠2個機組在運作，若深澳也蓋燃煤電廠，對北部空汙一定會造成更嚴重的影響，對民眾的身體健康一定要把關。

至於前總統馬英九曾提到核四啟動就能解決深澳爭議，侯友宜也說，中央的能源政策對不管核四或核二、核一、甚至核三，要做整體考量，包括最近中央要發展風力發電，應該是中央能源政策整體評估，不能蓋一個燃煤電廠傷害民眾身體健康，來換取電力，其實有很多替代電力，未必一定要用燃煤電廠。

聯合報民調顯示有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，侯友宜（左二）表示，他希望...
聯合報民調顯示有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，侯友宜（左二）表示，他希望老縣長蘇貞昌從中好好瞭解民意，更清楚說明對深澳的態度。記者祁容玉／攝影
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聯合報民調顯示有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，侯友宜（左）表示，他希望老...
聯合報民調顯示有五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，侯友宜（左）表示，他希望老縣長蘇貞昌從中好好瞭解民意，更清楚說明對深澳的態度。記者祁容玉／攝影
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侯友宜民調蘇貞昌

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