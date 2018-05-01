聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

2018-05-01 00:56 聯合報 聯合報系民意調查中心╱即時報導



侯友宜（左）、蘇貞昌（右）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 本報最新新北市長選情調查發現，國民黨侯友宜目前以四成五支持度暫居上風，領先民進黨蘇貞昌的二成六。從勝選聲勢來看，四成三選民看好侯友宜會勝出，二成二覺得蘇貞昌當選希望較大。

年底縣市長即將改選，藍綠陣營角逐下屆新北市長的人選皆已底定，國民黨將由侯友宜參選，民進黨則徵召蘇貞昌征戰新北。

不過，調查發現，新北市長選情還相當冷清，只有五成一選民關心新北市長的選情發展，四成三新北選民並不在意。

如果明天投票，侯友宜目前獲得四成五選民支持，二成六力挺蘇貞昌，由於仍有二成九選民未表態，未來選情仍有相當變化空間。

交叉分析發現，侯友宜在男性選民中較具優勢，以四成八支持度領先蘇貞昌 24個百分點；女性選民中，兩人差距較小，四成二挺侯，二成七擁蘇。

從年齡差異來看，40至59歲選民中，侯友宜以五成四支持度大幅領先蘇貞昌逾30個百分點；40歲以下和60歲以上選民中，侯領先蘇的差距縮小到約12個百分點左右。

教育程度差異方面，侯友宜在高中職及專科以上學歷選民較占上風，以五成左右支持度領先蘇約25個百分點。國中以下選民中，兩人旗鼓相當，三成支持侯，二成八屬意蘇。

從政黨傾向來看，藍營支持者有八成三力挺侯友宜，中立選民中，侯也略勝一籌，三成四支持侯友宜，只有一成九擁蘇。另一方面，蘇貞昌對於綠營支持者有極高吸引力，支持率近八成。

對照上次的新北市長選舉，侯友宜接收逾七成朱立倫選票，前次支持游錫堃的選民對於是否挺蘇則相對猶豫。至於上次未投票、投廢票或無投票權者，目前有三成一挺侯，一成九擁蘇，五成一未決定。

從勝選聲勢來看，新北選民也多看好侯友宜會當選(占四成三)，二成二覺得蘇貞昌當選希望較大，三成五無法判斷誰能勝出。

此外，觀察新北市選民對深澳燃煤電廠的看法，僅一成六選民支持在新北市蓋深澳燃煤電廠，五成八不支持，二成六無意見。

分析顯示，反對在新北市蓋深澳燃煤電廠者，五成九挺侯， 二成一擁蘇；支持深澳電廠者，則是挺蘇(四成四)略高於擁侯(三成八)。

這次調查於4月25日至26日晚間進行，成功訪問了1163位設籍新北市的成年民眾，另有183人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.9個百分點以內。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據新北市20歲以上民眾之性別、年齡及選區結構進行加權。