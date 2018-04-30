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聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

聯合報民調／58%反深澳電廠 其中過半挺侯友宜

2018-04-30 23:52聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

燃煤的深澳電廠擬設在新北市，對新北市長選情影響程度備受矚目。圖為台電深澳電廠場址...
燃煤的深澳電廠擬設在新北市，對新北市長選情影響程度備受矚目。圖為台電深澳電廠場址與周邊環境。 圖／聯合報系資料照片
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年底新北市長選舉，攸關藍綠執政版圖消長。根據本報最新的新北市選情調查，五成八受訪者不支持在新北市蓋深澳電廠，支持蓋深澳電廠者僅一成六，二成六受訪者無意見。調查顯示，深澳電廠燃煤引發的空汙疑慮，已成年底新北市長選情的重要議題。

深澳電廠擬設在新北市瑞芳，但環評結果引發各方爭議。國民黨提名的新北市長參選人侯友宜已表態反對蓋深澳燃煤電廠，並表示一旦當選新北市長，一定禁發生煤許可；民進黨提名的新北市長參選人蘇貞昌則宣示，新電廠若沒安全有汙染，他絕不會同意。

藍綠支持者 傾向各自歸隊

根據本報調查，五成八新北市受訪者不支持蓋深澳電廠，遠遠高過支持者的一成六；進一步分析，反對在新北市蓋深澳電廠者，五成九挺侯友宜， 二成一擁蘇；支持深澳電廠者，則有四成四挺蘇，三成八擁侯。

此外，民進黨徵召行政院前院長蘇貞昌代表參選新北市長，各方關注力挺行政院前院長游錫堃參選的正國會基層，是否團結支持黨中央的新北布局。

對照上次（二○一四年）新北市長選舉，調查顯示，侯友宜可望接收逾七成支持現任新北市長朱立倫的選票；不過前次選舉代表民進黨出征的游錫堃，其支持者是否在年底力挺蘇貞昌，迄今相對猶豫。而上次未投票、投廢票或無投票權者，目前有三成一挺侯，一成九擁蘇，五成一未決定。

中立者 34%挺侯19%擁蘇

惟從政黨傾向分析，藍綠支持者在年底選舉仍傾向各自歸隊。藍營支持者有八成三力挺侯友宜，綠營支持者則有近八成支持蘇貞昌；至於中立選民，三成四支持侯友宜，一成九擁蘇，侯友宜略勝一籌。

這次調查於四月廿五日至廿六日晚間進行，成功訪問一千一百六十三位設籍新北市的成年民眾，另有一百八十三人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據新北市廿歲以上民眾之性別、年齡及選區結構進行加權。

深澳電廠侯友宜蘇貞昌2018新北市長選舉民調

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