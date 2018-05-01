禮讓柯文哲？ 綠明討論 下周攤牌

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨台北市長提名人將在明天（二日）揭曉，民進黨選對會明天將開會討論今年台北市長提名政策，當天不會做成結論。不過，知情人士甚至透露，民進黨與台北市長柯文哲「下周就要開始攤牌了」，雙方將會就今年合作與否展開對話。

對於近日傳出黨內高層傾向不禮讓，但也不提名，而是用開放參選的方式，同意黨內有意參選者參選。黨內高層表示，開放是選項之一，先前曾經討論過，但是，恐怕不是兩害相權取其輕的作法，反而是下下策。

他說，台北市長這一局，民進黨有三種選擇：禮讓柯文哲、自行提名，以及開放參選。三種方式都有利弊得失，自行提名與禮讓各有支持和反對的人。自行提名將與柯文哲及柯粉提前開戰，反而給國民黨漁翁得利，政治風險高；禮讓柯文哲的政治風險最小，北市議員參選人選情受波及層面小。再者，柯文哲目前民調已經和國民黨的丁守中處於伯仲之間，柯是個務實主義者，為了拿民進黨選票而在選舉期間不打民進黨，民進黨也可把戰力放在收回新北市，避免打柯的砲火殃及其他縣市，影響整體選情。

至於開放參選，他指出，若開放參選，支持禮讓和自行參選的人都會罵，也會被認為不負責任的作法，而這種方式也算是禮讓的一種。

多位民進黨籍里長昨出面力挺立委姚文智（中），強調民進黨應該要自提人選。 圖／姚文智辦公室提供 分享 facebook

積極爭取提名的民進黨立委姚文智昨天與五十位民進黨籍及無黨籍里長，在立法院召開記者會，高喊「姚文智凍蒜」，呼籲民進黨提名自己的台北市長人選。姚文智強調，將持續深入基層跑遍台北市。

據了解，黨內高層近日徵詢黨籍台北市議員，不過，民進黨台北市議會黨團上周作成決議，「權責不在黨團，請選對會審慎評估、盡速決定」。黨內人士表示，黨中央可以理解北市議員的壓力，但仍會持續徵詢議員意見，在月底前作出決定。

姚文智昨天說，不知道所謂黨內高層「傾向禮讓」柯文哲的說法從何而來，如果是要禮讓柯，「選對會就不用討論了啊」。

姚文智說，黨內要提參選人應該要透過初選方式，只有民主程序可以勸退他，他一定會支持初選勝出的人，不然就是違背民主程序。

對於台北市里長出面力挺姚文智，柯文哲昨天則說，他當市長，要動員多少里長都有，但何必去做這種事，為何要為難人家？