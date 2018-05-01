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聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

聯合報民調／新北市長選情 侯友宜45%領先蘇貞昌26%

2018-05-01 02:00聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

本報最新新北市長選情調查發現，國民黨侯友宜（左圖）以四成五支持度暫居上風，領先民...
本報最新新北市長選情調查發現，國民黨侯友宜（左圖）以四成五支持度暫居上風，領先民進黨蘇貞昌（右圖）的二成六。 本報資料照片
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年底縣市長選戰，藍綠陣營代表角逐新北市長的人選均已底定。根據本報最新新北市長選情調查發現，國民黨侯友宜目前以四成五支持度暫居上風，領先民進黨蘇貞昌的二成六；且四成三選民看好侯友宜會勝出，二成二覺得蘇貞昌當選希望較大。

距離年底百里侯選舉投票剩下半年，藍綠均視新北市長之爭為「重中之重」，國民黨已提名新北市前副市長侯友宜參選，民進黨則徵召台北縣前縣長、行政院前院長蘇貞昌回鍋再戰，藍綠都希望新北選戰成為炒熱政黨選情的領頭羊。

不過，本報選情調查發現，新北市長選情迄今仍相當冷清，僅五成一選民關心新北市長的選情發展，四成三新北選民並不在意。

四成三看好侯 三成五表示無法判斷

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如果明天投票，侯友宜目前獲得四成五選民支持，蘇貞昌獲二成六力挺；但仍有二成九選民未表態，顯示未來選情還有相當變化空間。從勝選聲勢來看，新北選民也多看好侯友宜會當選（占四成三），二成二覺得蘇貞昌當選希望較大，但是亦有三成五表示無法判斷誰能勝出。

四十至五十九歲選民 侯五成四領先

交叉分析發現，侯友宜在男性選民中較具優勢，以四成八支持度領先蘇貞昌二十四個百分點；女性選民中，兩人差距較小，四成二挺侯，二成七擁蘇。

從年齡差異來看，四十至五十九歲選民中，侯友宜以五成四支持度大幅領先蘇貞昌逾卅個百分點；四十歲以下和六十歲以上選民中，侯領先蘇的差距縮小到約十二個百分點左右。

國中以下選民 侯、蘇兩人旗鼓相當

教育程度差異方面，侯友宜在高中職及專科以上學歷選民較占上風，以五成左右支持度領先蘇約二十五個百分點。國中以下選民中，兩人旗鼓相當，三成支持侯，二成八屬意蘇。

這次調查於四月廿五日至廿六日晚間進行，成功訪問一千一百六十三位設籍新北市的成年民眾，另有一百八十三人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據新北市廿歲以上民眾之性別、年齡及選區結構進行加權。

侯友宜蘇貞昌民進黨國民黨

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