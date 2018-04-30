市長有網軍？ 林佳龍：是龍粉

2018-04-30 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



中市議員顏莉敏批市府把公務員當網軍。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 中市藍營議員昨「轟」市府違反行政中立例子比比皆是，除了動用公務員當網軍，要區公所辦地方意見袖座談會，會場出現「林市長我們愛您」的布條及手板；現任民政局長參選潭雅神區議員，至今不辭職。林佳龍否認有網軍，表示網路支持者很多是「龍粉」，但對座談會拍馬屁布條，他表示「不樂見」。

國民黨議員顏莉敏指出，市府參議在凌晨12點58分用Line群組通知各單位主管：「市長臉書近期要多注意平衡回應，側翼也加強，原則上每則都要回…」顏莉敏說，公務員被迫要上市長臉書按讚、平衡回應，竟還有「側翼」一說，讓公務員情何以堪。

林佳龍回應：「本人沒有網軍，但有很多龍粉！」新聞局長卓冠廷表示，林市長未下令同仁擔任網軍，市府參議行為實情為何，內部會再了解；該名參議未到場備詢，表示身體不適請假1天。

議員楊正中、張瀞分和陳本添也發現，市府在各里辦市政宣導，有人製作「林市長我們愛您」的拍馬屁布條、花圈及手板，情景如同回到威權時代。市府表示這是民眾自發製作的標語，但市長希望未來盡量減少類似的歡迎方式。

民政局長周永鴻確定提名參選議員，但未辭局長職務，藍營議員吳顯森大罵利用行政資源選舉，視同貪汙，「即使當選也未必有效」；楊正中拿出「當選證書」，表示周是林佳龍嫡系人馬，獲市長大力支持，已穩當選議員，應直接頒當選證書。

林佳龍拒絕，調侃：「這是偽造文書！」周永鴻強調仍在跑公務行程，民政局未替他輔選，選舉還沒啟動，所以尚未辭職，最重要是把市政做好。