盧秀燕發表競選CI 林佳龍打建設牌

2018-04-30 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



國民黨台中市長參選人盧秀燕（前排左四）昨天公布競選CI，組「百燕大軍」，宣示市長選戰開跑。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 台中市長林佳龍昨向議會提出他執政第4年的施政報告，包括交通建設、舊城新生、空汙改善、永續發展，要讓市民感受「改變」。對手國民黨的盧秀燕選同一天發表競選CI（企業識別）設計，「一隻彩燕」以陽光、空氣、水為基底，捎來「台中PLUS＋」信息，2人對戰氣氛濃烈。

藍營台中市長參選人經初選決定起步較晚，但出線的盧秀燕最近動作頻繁，到各地座談並公布政見，昨競選識別系統出爐，也發表第一支競選短片。林佳龍則打「建設牌」，各項市政持續推動、完工，並在各區里輪辦市政說明會，為免選舉影響市政進行，配合選委會登記抽籤後，再公個人選舉CI。

台中市長林佳龍昨在議會進行他執政第4年施政報告。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

昨林佳龍提出施政報告，他端出「台中晉升第二大城」，證明市民用「腳」投票；區域計畫也獲內政部核定通過，在前瞻基礎建設預算支持下，為台中奠定下個百年發展基礎。

他說明自己3年多來政績，規劃大台中運輸網，捷運藍線、綠線及路網延伸均已納入前瞻基礎建設；「舊城新生」搭配鐵路高架化及大車站計畫，以水域治理、歷史景點復興及老舊建築活化再利用，吸引人潮也帶來商機；全力衝經濟，吸引包括台積電擴廠、三井等投資；改善空汙，打造循環經濟，許多示範案均為全國首創；年底即將舉行的花博盛會，也是台中永續精神改造城市的絕佳機會。

盧秀燕則批台中汙濁的天空、城市經濟蕭條、基礎建設停滯，迫切需要全面升級；她公布CI，要率領小市民組成的「百燕大軍」，宣告台中市長選戰正式起跑。

盧秀燕允諾未來帶領的台中市府，行政與財政規劃一切「陽光透明」，讓市民安心。盧秀燕直指台中經濟停滯不前，未來將積極引進產業，打造真正的活水經濟，甩掉平均薪資六都最低的窘境；另反對中電北送，找回台中原本的藍天。