蘇貞昌訪湧蓮寺 帶參選人「衝衝衝」

2018-04-30 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨到蘆洲湧蓮寺參拜，受到民眾熱烈歡迎。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天參拜蘆洲湧蓮寺，主打當年政績牌，還扮演母雞帶小雞，帶領議員參選人一起「衝衝衝」。此外，蘇貞昌今天中午將與新北市民進黨立委餐敘，選對會召集人陳明文和民進黨祕書長洪耀福也將與會，整合團隊戰力。

國民黨新北市長參選人侯友宜初選期間曾參拜湧蓮寺，獲得熱烈歡迎。藍綠人氣比一比，蘇貞昌昨天造訪徒步掃街，沿路民眾熱情拍照、握手，蘇除了購買象徵「凍蒜」的蒜分送黨籍議員參選人，他看到賣絲瓜水的小販還打趣問，「擦了可以長頭髮嗎？」

湧蓮寺主委陳宏昌說，平常走進湧蓮寺只需要1分多鐘，但因民眾太熱情，蘇貞昌走了10幾分鐘；蘇貞昌也直說，「真是不好意思，讓大家等我這麼久。」

蘇貞昌在湧蓮寺參拜後致詞説，他參拜是為了國家、地方和人民祈福，希望國泰民安。母親在世時曾告訴他，小時候她有次生病是觀世音菩薩醫治、保佑才得以痊癒；他擔任行政院長，母親開刀，也是祈求觀世音菩薩庇佑，淵源深厚。他希望這次再獲庇佑當選，讓他依過去經驗加上近年歷練，讓新北市更好。

對於侯友宜近期主攻同鄉會，蘇貞昌說，同鄉會如今也是新北市民，當年他做縣長把台北縣打造為「在地人好所在，出外人新故鄉」，他也從屏東到新北，台灣尾拚到台灣頭，知道離鄉背井人的困難，「不是到選舉才來拉攏」。