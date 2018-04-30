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聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

侯友宜拚「衝衝衝 」議員高喊「好好好」

2018-04-30 23:44聯合報 記者祁容玉／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜昨參加國民黨新北議會黨團書記長及幹部交接，現場「凍蒜」...
國民黨新北市長參選人侯友宜昨參加國民黨新北議會黨團書記長及幹部交接，現場「凍蒜」聲不斷，宛如造勢大會。 記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市議會黨團書記長及幹部昨天交接，國民黨新北市長參選人侯友宜是全場最佳男主角，會場「凍蒜」聲不斷。侯友宜說，他一定會扛下新北市長朱立倫好的政策並延續下次，「下次我來的時候，要站在朱市長那個位子。」

國民黨籍議員林金結昨新任議會黨團書記長，林金結說，昨天是保生大帝誕辰，「要選一個不會對神明撒謊的新北市長」。國民黨副主席曾永權代替閃到腰的黨主席吳敦義出席頒發證書，朱立倫和侯友宜均到場，議員們高喊「好好好（侯的諧音）」，要力拚民進黨新北市長參選人蘇貞昌的「衝衝衝」。

侯友宜表示，離開新北市府後，他昨天是第二次到議會，一度走來走去找不到位子，後來國民黨新北市黨部主委李乾龍提醒他站在卸任書記長黃永昌身旁，但「我相信這個位子是暫時性的，我要的是朱市長的位子，下次我來的時候，要站在朱市長那個位子。」侯友宜發出豪語，現場響起熱烈掌聲。

侯也說，他知道這一戰很辛苦，對國民黨來說沒有優勢，民進黨中央執政不佳，所以用新北市選舉來轉移焦點，國民黨要緊緊團結在一起，不管民進黨舉全黨、全國之力要殲滅國民黨，他一定跟大家生死與共、向前走，「嘸免驚」。

曾永權指出，年底選舉要「市長當選、議員過半、里長當選極大化」。李乾龍也說，這次選舉國民黨共提名37名議員參選人，市長當選外也要議員實質過半，穩住議長寶座。

國民黨侯友宜朱立倫李乾龍曾永權

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