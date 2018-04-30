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多人表態選新竹縣長 國民黨擇期再協調

2018-04-30 21:39中央社 台北30日電

中國國民黨中央提名協調小組今天邀國民黨籍立法委員林為洲、新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢協調新竹縣長選舉提名機制，但地方仍有人表態參選，決定擇期再協調。

民主進步黨已提名前新竹縣長鄭永金兒子、民進黨發言人鄭朝方角逐新竹縣長。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華在中央提名協調小組會後告訴中央社記者，會中聽取林為洲、楊文科與陳見賢對選舉與提名想法，但除林為洲等3人表態，湖口鄉長林志華、竹東鎮長徐兆璋也表態參選，考量後續整合，會中決定本週再擇期邀5人協調。

除新竹縣，年底縣市長選舉，國民黨尚有台北市、台南市、高雄市與金門縣尚未提名。

台北市長選舉方面，台北市議員鍾小平、前立委丁守中、孫大千與張顯耀登記黨內初選；初選民意調查時間從29日到5月1日，預計5月2日公布民調結果。

台南市長選舉部分，國民黨還在等無黨籍的前台南市警察局長陳子敬是否同意與前立委高思博、前台南大學校長黃秀霜民調決定勝負，整合遲無進展。

高雄市長選舉方面，國民黨中央提名協調小組12日邀高雄市黨部主任委員韓國瑜、立委陳宜民協調，達成一個月內採全民調方式決定人選，預計結果5月中旬出爐。

金門縣長選舉提名部分，國民黨中央提名協調小組20日邀國民黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華討論提名機制；在陳玉珍未出席情況下，其他3人獲致初步共識，黨中央打算向陳玉珍說明初步共識並獲同意後施行，但遲未與陳玉珍取得聯繫。

國民黨選舉金門

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