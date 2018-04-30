談上代恩怨 縣長參選人鄭朝方：新竹縣要翻開下一頁

2018-04-30 14:58 中央社 台北30日電



民進黨客家事務部主任鄭朝方將競選新竹縣長，對於上一代的選舉恩怨，他今天表示，新竹縣真的要翻開下一頁，否則20年來都是這些恩怨，沒辦法新陳代謝，辛苦的是新竹縣民。

民進黨日前徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天接受POP Radio廣播節目專訪。

對於父親是知名的前新竹縣長鄭永金，鄭朝方說，父親是政治人物，這個標籤一直在他身上沒有撕去過，不管做得好或不好都是這個標籤，後來他主持廣播節目拿到金鐘獎，他在台上跟大家說「我今天終於可以做鄭朝方，可以走自己的路。」

對於民進黨徵召鄭朝方，新竹縣基層有反彈，有人認為「都是鄭家人在選」，加上鄭永金和現任新竹縣長邱鏡淳曾有選舉恩怨，各界關注鄭朝方要如何整合各方意見，鄭朝方說，這段日子他持續走訪不管是大老或基層，想要好好傾聽大家聲音，希望他們理解新世代理念，凝聚黨內力量。

鄭朝方說，民進黨選對會決定要徵召他是經過綜合評估，一方面考量他的政治工作軌跡，一方面希望新竹市長林智堅帶來外溢現象，不管新竹縣或市都是年輕縣市，年輕人期待新時代的問題由新時代的人來解決，新竹市、新竹縣加上桃園市除了是客家選區概念，也是生活圈概念。

鄭朝方說，真正能為大家謀福利的絕對不是派系或既得利益者的做事方式，不管是新世代或上一代，大家都不樂見這樣事情，不管邱鏡淳或是他的父親鄭永金，都是他請益對象。

他並認為，好的政策要延續，這幾年發生的事情大家看了痛心，新竹縣真的要翻開下一頁，否則20年來都是這些恩怨，沒辦法新陳代謝，這樣辛苦的是新竹縣民。