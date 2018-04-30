拚新北選戰 蘇貞昌明與新北綠委餐敘商大計

2018-04-30 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



綠營人士透露，民進黨中央為了整合新北市長競選團隊，已通知新北市民進黨立委，明天中午和新北市長候選人蘇貞昌、選對會召集人陳明文以及民進黨祕書長洪耀福共同餐敘。

綠營人士表示，討論範疇目前不得而知，但循往例來看，可能會聊到黨內整合問題，行程怎麼跑，或徵詢立委在選舉主軸上有什麼意見，如深澳電廠有關能源政策、軍人年改反映聲音，或是網路上有沒有對執政當局的意見。如果更深入一些，可能會談及競選團隊如安排，新北市競選總本部何時設立，各選區立委要不要擔當選區地方競選選務負責人，如何配合及工作，卸任立委要不要號召地方重要人士幫忙。

至於未來選情評估，知情人士表示，雖然蘇貞昌目前民調輸給侯友宜，但是差距不大，且蘇在台北縣長任內建設眾多，加上形象親民，每到公眾場合演講時都反應熱烈，距離選舉又還有一段時間，超越侯友宜不無可能