拚新北選戰 蘇貞昌明與新北綠委餐敘商大計
綠營人士透露，民進黨中央為了整合新北市長競選團隊，已通知新北市民進黨立委，明天中午和新北市長候選人蘇貞昌、選對會召集人陳明文以及民進黨祕書長洪耀福共同餐敘。
綠營人士表示，討論範疇目前不得而知，但循往例來看，可能會聊到黨內整合問題，行程怎麼跑，或徵詢立委在選舉主軸上有什麼意見，如深澳電廠有關能源政策、軍人年改反映聲音，或是網路上有沒有對執政當局的意見。如果更深入一些，可能會談及競選團隊如安排，新北市競選總本部何時設立，各選區立委要不要擔當選區地方競選選務負責人，如何配合及工作，卸任立委要不要號召地方重要人士幫忙。
至於未來選情評估，知情人士表示，雖然蘇貞昌目前民調輸給侯友宜，但是差距不大，且蘇在台北縣長任內建設眾多，加上形象親民，每到公眾場合演講時都反應熱烈，距離選舉又還有一段時間，超越侯友宜不無可能
此外，地方傳出挺游錫堃人士擬動員，反輔選蘇貞昌，向國民黨戰將侯友宜靠攏。但綠營人士反駁，自黨中央公布蘇院長為正式候選人後，地方上就未曾聽見反對蘇的聲音，而游系無論如何也不可能出現反輔選甚至投靠侯友宜狀況，給蘇貞昌難看，其實也是給自己難看，因此當人選底定後，不用黨中央號令，凡黨內人士皆自知要趕快歸位，與真正對手較勁。
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