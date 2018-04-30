蘇貞昌拜廟搶選票 邀前藍委入鏡遭婉拒

2018-04-30 14:30 中央社 新北30日電



前行政院長蘇貞昌今天發揮母雞帶小雞的精神，前往新北市蘆洲宮廟拜票。他受訪時要把前國民黨立委陳宏昌拉在身旁，遭陳婉拒，表明來者是客祝福當選，但宗教不涉入政治。

蘇貞昌今天上午拜訪蘆洲湧蓮寺、保和宮，向兩座宮廟主祭祀的觀世音菩薩、保生大帝上香祈福，希望保佑順利當選新北市長。

湧蓮寺的前任主任委員為宏泰集團董事長林堉璘，現任主委為已故三重幫大老陳萬富兒子、前立法委員陳宏昌。陳宏昌曾任四屆中國國民黨立委，致詞時禮貌性的祝福蘇貞昌順利當選，他並帶著蘇貞昌欣賞萬兩黃金打造的觀世音菩薩像。

蘇貞昌受訪時綠營市議員背後一字排開，他牽著陳宏昌的手邀請一起入鏡，陳宏昌則大力婉拒，並且不斷的擦汗。因天氣悶熱，穿著西裝的蘇貞昌也是滿頭大汗，兩人頻頻拭汗畫面相映成趣。

蘇貞昌推崇陳宏昌在政壇有豐富資深的經驗，他自己是長工，對於在台北縣長任內的政績歷歷可數，會依照同理心和過去的經驗及新的想法，打造新的新北市。

陳宏昌事後受訪表示，當然清楚蘇貞昌邀請他一起受訪的用意。不過，現在專心在社會公益與宗教事務，無論是藍綠參選人來參拜，來者是客都歡迎，都會祝福當選，但自己不會涉入政治。

湧蓮寺位於蘆洲區得勝街，保和宮位於成功路，都是蘆洲當地居民精神的信仰中心。今天行程取其「得勝」、「成功」意味。

廟口也是菜市場，蘇貞昌到達時發揮「衝衝衝」的精神，在一票娘子軍幕僚開道下，帶著蘆洲、三重地區的民進黨市議員參選人與鄉親互動。騎機車的女郵差停下車子高興的喊「縣長好」，賣榴槤的攤販老闆頂著自己的光頭，與蘇貞昌一起比亮度，引來現場笑聲不斷。

蘇貞昌「母雞帶小雞」也在市場引起騷動，他並購買好幾把青蒜給每位市議員參選人，致詞時也不忘推薦祝他們「凍蒜」，讓自己未來當選市長時有機會接受質詢。