侯友宜：下次我來新北市議會 要站在朱市長的位子
國民黨新北市議會黨團書記長及幹部今天交接，黨籍新北市長參選人侯友宜致詞時說，離開新北市府後2個月沒到議會，今天來一度找不到自己該站哪個位子，最後被安排站在卸任書記長黃永昌旁邊，「但我相信這個位子是暫時性的，下次我來的時候，要站在朱市長那個位子。」
國民黨新北市議會黨團書記長及幹部今天交接，國民黨副主席曾永權代替腰閃到的黨主席吳敦義出席，另外新北市長朱立倫、新北市長參選人侯友宜也都到場，整場交接典禮「凍蒜」聲不斷，宛如侯友宜造勢大會，議員還喊起「好好好（侯的諧音）」，要力拚蘇貞昌的「衝衝衝」。
侯友宜致詞時也火力全開，起先自嘲離開新北市府後，除初選過關當天，今天是第二次再到議會，一度走來走去找不到位子，站市府團隊那邊也不是、站議員那邊也不是，後來黨部主委李乾龍提醒他站在卸任書記長黃永昌身旁，「但我相信這個位子是暫時性的，我要的是朱市長的位子，下次我來的時候，要站在朱市長那個位子。」
侯友宜也暗諷今天交接儀式上民進黨團幹部缺席，侯友宜說，他記得以前黨團幹部交接，民進黨團會派總召來參加，但今天都沒人來，他認為議會是和諧共治，希望民進黨總召也能來，藍綠和諧為市民福祉努力。
侯友宜也說，他知道這一戰很辛苦，對國民黨來說沒有優勢，民進黨中央執政不佳，所以用新北市選舉來轉移焦點，國民黨要緊緊團結在一起，不管民進黨舉全黨、全國之力要殲滅國民黨，他一定跟大家生死與共、向前走，「嘸免驚」。
交接儀式最後民進黨新北會團總召李坤城才趕到，李坤城解釋他遲到無關政黨或選舉，他其實一早就到議會簽到，但9點45分臨時接到通知，民進黨新北市長參選人蘇貞昌到他選區的蘆洲湧蓮寺參拜，他理應要到，只好兩邊趕場，對國民黨團新任書記長林金結和所有到場的貴賓都非常不好意思。
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