侯友宜：下次我來新北市議會 要站在朱市長的位子

2018-04-30 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市議會黨團書記長及幹部今天交接，黨籍新北市長參選人侯友宜致詞時說，離開新北市府後2個月沒到議會，今天來一度找不到自己該站哪個位子，最後被安排站在卸任書記長黃永昌旁邊，「但我相信這個位子是暫時性的，下次我來的時候，要站在朱市長那個位子。」 國民黨新北市議會黨團書記長及幹部今天交接，黨籍新北市長參選人侯友宜（左三）致詞時說「下次我來的時候，要站在朱市長那個位子。」記者祁容玉／攝影 分享 facebook

國民黨新北市議會黨團書記長及幹部今天交接，國民黨副主席曾永權代替腰閃到的黨主席吳敦義出席，另外新北市長朱立倫、新北市長參選人侯友宜也都到場，整場交接典禮「凍蒜」聲不斷，宛如侯友宜造勢大會，議員還喊起「好好好（侯的諧音）」，要力拚蘇貞昌的「衝衝衝」。

侯友宜致詞時也火力全開，起先自嘲離開新北市府後，除初選過關當天，今天是第二次再到議會，一度走來走去找不到位子，站市府團隊那邊也不是、站議員那邊也不是，後來黨部主委李乾龍提醒他站在卸任書記長黃永昌身旁，「但我相信這個位子是暫時性的，我要的是朱市長的位子，下次我來的時候，要站在朱市長那個位子。」

侯友宜也暗諷今天交接儀式上民進黨團幹部缺席，侯友宜說，他記得以前黨團幹部交接，民進黨團會派總召來參加，但今天都沒人來，他認為議會是和諧共治，希望民進黨總召也能來，藍綠和諧為市民福祉努力。

侯友宜也說，他知道這一戰很辛苦，對國民黨來說沒有優勢，民進黨中央執政不佳，所以用新北市選舉來轉移焦點，國民黨要緊緊團結在一起，不管民進黨舉全黨、全國之力要殲滅國民黨，他一定跟大家生死與共、向前走，「嘸免驚」。