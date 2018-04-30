跟綠營合作深綠票恐跑？柯P：也不可能一百件都合作

2018-04-30 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲。聯合報系資料照 分享 facebook 年底選戰開打，民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲受注目，民進黨選對會預計週三針對台北市長選戰討論對策；由於民進黨基層出現反柯聲浪，民進黨若跟柯文哲合作深綠票恐跑掉，對此柯文哲表示，人活在世界上合作，也不可能一百件都合作，朋友要多敵人要少，爭取最多的朋友，就只能做到這樣。

柯文哲今天出席「南港生技產業聚落開發計畫興建營運移轉案簽約記者會」，會後媒體問到，民進黨選對會預計週三針對台北市長選戰討論對策，外傳民進黨高層將禮讓柯文哲？柯文哲表示，問他不一樣題目，但答案都一樣，就是每天把自己該做的事情做好，「外面的事情又不是你可以控制，所以你想怎樣？」所以只能把每天該做的事情做好。

媒體詢問，若民進黨跟柯文哲結為盟友，深綠票恐怕跑掉，有沒有民進黨、柯文哲合作又沒得不償失的方法？柯文哲回應，人活在世界上合作，也不可能一百件都合作，朋友要多敵人要少，爭取最多的朋友，就只能做到這樣；媒體追問，若傷到民進黨，該怎麼補償他們？柯文哲笑說，他也沒錢補償他們。

媒體問到，外傳民進黨市議員被黨中央下封口令，不能針對民進黨是否禮讓柯文哲做發言；柯文哲聽聞後說，這種消息沒辦法證實，台灣還是民主自由的國家，這國家下封口令很困難。

媒體也問，國民黨的台北市人選即將出爐，前立委丁守中呼聲高，但也傳出國民黨中央傾向開放選項，是否感到壓力？柯文哲重申，每天把自己該做的事情做好，「我可以影響他們？不可能阿」。