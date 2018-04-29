藍北市長民調起跑 4選將衝刺

圖由左上順時針而下，分為丁守中（圖右一）、張顯耀（圖中）、鍾小平（圖左二）、孫大千。 圖／聯合報系資料照片、記者楊正海攝影 分享 facebook

國民黨台北市長初選昨起舉行3天民調，4位參選人孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀最後衝刺。台大準校長管中閔「拔管」事件成為選戰熱門議題，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，管中閔是國民黨終身黨員，但市黨部沒有和管接觸，目前仍按初選機制走，且前提是管中閔要有參選意願。

鍾小平昨與里長呼籲管中閔參選台北市長，若管有意願參選，他獲得黨提名後，願意跟管協商進行二階段民調。

鍾小平昨天還當面嗆聲教育部長吳茂昆是「蔡英文的走狗、教育的敗類」；鍾小平今天上午將到北檢控告教育部長吳茂昆瀆職。

丁守中昨天帶議員參選人李柏毅、鍾沛君與耿葳到傳統市場掃街拜票，扮演母雞帶小雞角色。丁守中說，他採傳統方式努力握手拜票，取得市民認同，將拚戰到最後一刻。

孫大千說，這次選戰，他要打一場不一樣的選戰，要改革總得有人嘗試。張顯耀則表示，要走傳統路線，加強市場和掃街固票。

「管選不選 都是最強母雞之一」

不過，國民黨台北市議員王鴻薇說，民進黨粗暴「拔管」，造成群情激憤，形成情緒性的「管中閔現象」，但管目前沒有參選意願 ，主要戰場是在爭回台大的自主，如果轉換成參選人，就會變成政治和選舉的話題，原本的是非價值反而會變模糊，容易被人炒作為政黨或藍綠之爭。

台北市議員參選人黃子哲表示，管中閔變成很多人寄望的對象，希望有機會代表國民黨出戰台北市，就算管不選，也絕對是輔選最強的母雞之一。

另一位議員參選人張斯綱說，管中閔現象也可看出藍營的焦慮，基層期待有更強的參選人贏回台北市長。