基隆國民黨選將造勢 吳敦義腰傷缺席
國民黨主席吳敦義原訂昨天到基隆，為黨提名的市長參選人謝立功及19名市議員參選人聯合造勢，卻臨時改派副主席曾永權前來，引發議論。曾永權說，吳主席閃到腰，還沒完全好，由他為謝立功披上「戰袍」，授予黨旗，力拚勝選。
小組長聯合授證暨誓師大會昨在基隆市黨部舉行，許多支持者都是衝著「吳主席」而來，會場座無虛席，但時間到了都未見吳敦義現身；黨部人員打電話去確認，才知道吳敦義不來，大家難掩失望。
代為出席的曾永權說，吳的腰閃到了，還沒完全好，前晚請他出席。曾永權代表頒授小組長派任書及聘任中央評議委員、中央黨務顧問聘書；也為謝立功披戰袍、授黨旗，並和所有提名人呼口號，展現團結氣勢。
曾永權表示，2014和2016年，國民黨選舉挫敗，民進黨完全執政，但2年來全國各地經濟發展停滯，不黨黨產條例、促轉條例、年金改革等法案造成社會動盪和世代對立。
軍港西遷 謝立功：馬政府決定
他也說，3年前，前閣揆江宜樺到基隆巡視推動軍港西遷，謝立功列為政見，國策顧問鄭錦洲一再奔波協調，前總統馬英九很支持，他當時任總統府秘書長，馬要他召集3次協調會，要求國防部全力配合。
曾永權表示，這個政策馬政府已經決定了，但日前市府舉行動土儀式，居然隻字不提馬政府，「這不是割稻尾，什麼才是割稻尾？」
軍港西遷 林右昌：蔡總統定案
基隆市長林右昌昨表示，江宜樺當時來宣布，但遷到哪、多大範圍也不知道，所需的土地及經費問題其實都沒有著落，直到蔡英文總統上任後，找來國防委員會立委到基隆市視察，中間不斷折衝、開會，好不容易才在前閣揆林全任內拍板定案。
林右昌說，他不否定前人的功勞，但一個打死結的問題，只用嘴巴講不能解決。
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