桃竹苗政務官投入選戰 林智堅團隊最多

民進黨新竹市議員提名6新人，其中5人來自市長林智堅行政團隊。 圖／報系照片、 記者郭政芬攝影 分享 facebook

新北市副市長侯友宜辭官參選新北市長，帶動不少政務官投入年底選戰，桃竹苗地區又以新竹市長林智堅團隊的前社會處長陳雪慧等5人參選市議員最多。

侯友宜代表國民黨參選新北市長，連帶新北市副發言人葉元之、江怡臻投入新北市議員選戰。民進黨新竹市議員提名12人，其中5名新人更是出自林智堅市府團隊，包括前社會處長陳雪慧、前市長辦公室主任賴稟豐、劉康彥及前市長室秘書曾文濤、陳建名，展現林智堅爭取連任企圖心。

桃園市也有前縣府民政局長邱德順、前市府民政局機要秘書江慶人參選桃園市議員，他們熟悉行政體系運作參選，為年底市議員選舉投下變數。

不過，一名現任桃園市議員說，市議員選舉比的是過去4年的基層服務實力，曾在行政體系任職的參選人，有行政能力，未必有基層實力。

桃園一名熟悉選舉的人士認為，政務官或行政體系出身的人投入選戰，有好有壞，畢竟不是現任首長，參選人過去的行政歷練，選民未必熟悉，以桃園市長鄭文燦為例，他曾任新聞局長，以政務官返鄉參選桃園縣長落敗，之後再參選立委仍失利，4年前二度競選市長當選，很大原因是選民唾棄馬英九施政，「政務官」光環未必是當選保證。

「政績」則是政務官的利基，像邱德順在民政局長任內推動桃園縣升格直轄市、輔導宮廟合法化及推動義務役安心電話卡及安心專線上路獲好評；陳雪慧為社工出身，中央、地方資歷完備，在新竹市府社會處長任內積極實踐林智堅的社福政策，全國首創無障礙微旅行獲好評，新竹地方人士形容，她長期「聞聲救苦」深受民眾與弱勢團體信賴。