為竹市投震撼彈？ 謝文進動向受矚

2018-04-29 23:45 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林家琛



無黨籍的新竹市議長謝文進（中）思考參選市長，在風城引發熱議，成為焦點人物。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

年底的新竹市長選舉原是一場「實力失衡」的選戰，現任民進黨市長林智堅可以「躺著選」眾口同聲，選戰沒啥看頭。7天前，「新竹市議長謝文進的下一步，選什麼？」報導，如同一顆震撼彈，撼動新竹政壇，民眾議論紛紛，不論藍綠一致公認這是今年新竹最精采的選舉戲碼。

柯建銘為何三顧茅廬？

謝文進會不會挑戰林智堅、問鼎百里侯？抽樣問新竹市議員，認為會選的人仍居於少數，但「少數而堅定」，且理由充足。第一，如果謝文進不會選，民進黨立院總召柯建銘何必三番兩次登門深談，勸老友三思。柯建銘三顧茅廬，不就擺明謝文進不為所動，參選念頭並未打消？

第二，無黨籍的新民意問政聯盟領袖謝文進如果只是做做樣子，「以進為退」，真實目的仍是布局議長與副議長，那必須「以和為貴」的他為何選舉看板「外溢」，掛到他的議員選舉區北區之外？而且讓公車廣告繞行全市區，不給盟友留一點空間？

第三，謝文進好友指「他叫謝文進，不叫謝文退」，清楚描繪謝的個性，打敗林智堅的難度越高，謝文進的毅力就越堅強，當前的處境不就像4年前一樣，在「許明財被形容躺著選、林智堅是炮灰」的局面中，謝文進不畏艱難，力挺林智堅終至當選。

議長的下一步 耐人尋味

第四，謝文進面對連日上門訪客究竟「來勸進還是勸退？」謝的回答「沒有進，哪來退」耐人尋味。謝一向不把話說滿，會為人留餘地，從謝的個性探索，「哪來退」等同「我怎麼會退」，是否真是如此，再過段時間就會揭曉。

第五，從最近各媒體報導謝文進可能選市長的新聞，點擊率和分享數都創高的情況來看，謝文進的政治旋風似乎正在成形，若不乘勢而起，更待何時？

謝文進不宣戰 還在想什麼？

必選的理由如果充足，謝文進為何不宣戰，還在想什麼？檯面的因素是必須徵詢各方意見，總得眾志成城才能背水一戰。

檯面下，謝的友人說得貼切，「水能載舟，也能覆舟」，謝文進既能全力為林智堅扛轎，也有實力將之拉下，雙方情誼是否已到了無可挽回、終須割袍斷義的一步？ 這才是謝文進參選與否的掙扎所在。