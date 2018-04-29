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雲林同鄉會 侯友宜、蘇貞昌強碰

2018-04-29 23:17聯合報 記者祁容玉／新北報導

藍綠新北市長參選人侯友宜(左)、蘇貞昌日前在雲林同鄉總會「巧遇」，兩人握手彷彿隔...
藍綠新北市長參選人侯友宜(左)、蘇貞昌日前在雲林同鄉總會「巧遇」，兩人握手彷彿隔空較勁。 報系資料照片
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新北市長大戰，同鄉會成為兵家必爭之地。藍綠新北市長參選人侯友宜蘇貞昌曾在雲林同鄉會短兵相接，侯友宜也綿密參與故鄉嘉義同鄉組織，全力爭取同鄉支持。

新北市目前以雲林、嘉義、彰化同鄉會人數最多且組織完整，議員張瑞山是嘉義同鄉會中和分會理事長，他說，雲、嘉、彰同鄉會在新北排名前3大，傳統上彰化同鄉會偏藍、雲林、嘉義同鄉會偏綠；台南、宜蘭等同鄉會也有一定影響力，參選者都會積極耕耘。

日前雲林同鄉會全國總會在五股舉辦總會長暨理監事就職，席開400桌，侯友宜、蘇貞昌先後到場還強碰。來自雲林的議員李婉鈺說，雲林旅居雙北人口約70萬人，在新北的選舉人數約40多萬，以2014年新北選舉人數315萬人計算，等於約7到8個選民，就有1人是雲林人，力量不容小覷。

蘇系幕僚表示，蘇貞昌過去長期經營屏東同鄉會，也與蘇氏宗親會互動頻繁，其他主要的同鄉會團體也一直保持良好互動；由於蘇貞昌正式投入新北市選舉還不到1個月，近期也非同鄉會聚會旺季，除公開行程外，多半是私下拜會並參與同鄉會活動。

出身嘉義的侯友宜則積極參與嘉義相關的同鄉會，曾出席嘉義同鄉會中和分會年會、台北諸羅會春酒、新北市嘉義同鄉會理監事暨分會長聯席會，前晚又出席嘉中校友會，呼籲不分黨派支持肯做事的同鄉，昨晚則出席屬性偏藍的金門同鄉會總會母親節活動，

新北政壇人士分析，雲林、嘉義同鄉會多親綠，侯在搶攻嘉義同鄉會票源時，也不忘鞏固藍營票源，盼為選戰打下更穩固的基礎。

侯友宜蘇貞昌

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