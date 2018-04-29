同鄉會人脈金脈較勁…民代兼幹部 人不親土親

2018-04-29 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



新北市議員劉美芳(中)說同鄉會「人不親土親」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市外來人口多，選票形同全台縮影，外縣市同鄉會活躍，許多民意代表都身兼同鄉會幹部，都是看好同鄉會在地方組織的龐大影響力，還可以兼顧選票和鈔票，成為未來政治獻金的重要來源。

民進黨新北市議員張瑞山(右)說，同鄉會大型聚會邀政治人物到場只是「形式」，是否真的力挺，仍要回到平日基層經營。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨新北市議員劉美芳曾任板橋區彰化同鄉會理事長，她說，「人不親土親」，透過同鄉會聚集來自同個縣市的鄉親，彼此互相照顧，有急難時伸出援手，很容易凝聚感情和向心力，有人的地方就有選票，參與同鄉會事務對人脈拓展也有幫助。

劉美芳也說，綠營民代多積極經營同鄉會，選舉時常透過同鄉會成立後援會，相較之下藍營民代較少經營同鄉會，但國民黨新北市長參選人侯友宜一直很積極經營同鄉會場子，跟傳統藍營政治人物不同，展現企圖心。

嘉義同鄉會中和分會理事長、民進黨新北市議員張瑞山說，同鄉會大型聚會邀政治人物到場只是「形式」，是否真的力挺，仍要回到政治人物平日的基層經營；侯友宜努力扎根嘉義同鄉組織，在嘉義同鄉會中較有優勢，雲林同鄉會則是蘇貞昌占上風。

無黨籍新北市議員李婉鈺說，雲林人「惜情」，特別照顧同鄉，「雲林同鄉會二代會」等次級團體在青商領域活動力強，成為選舉兵家必爭之地，但會員大會多是「大拜拜」場面，若以市長選舉層級，需深耕各區分會，贏得分會長等意見領袖的支持，才有機會抓穩同鄉會票源。