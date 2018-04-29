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陳宜民、韓國瑜承諾 幫出線者抬轎

2018-04-29 23:49聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

國民黨昨舉行高雄市長提名政見說明會，高市黨部主委韓國瑜（左一）、立委陳宜民（右一...
國民黨昨舉行高雄市長提名政見說明會，高市黨部主委韓國瑜（左一）、立委陳宜民（右一）參加。 記者蔡孟妤／攝影
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國民黨昨天舉行首場高雄市長初選政見說明會，爭取提名的高雄市黨部主委韓國瑜、立委陳宜民砲火一致對外，猛轟民進黨執政不佳；都表示若對方初選出線，願意全力為對方抬轎、幫忙募款。

國民黨高市長初選政見說明會在昨天和5月5日舉行2場，之後進行民調，預計5月中旬民調結果出爐，屆時依民調結果提名人選。

經抽籤由陳宜民先上陣，陳母也到場助陣。陳痛批民進黨年金改革違反對退休者的承諾，不尊重大學自主，拔掉台大遴選校長管中閔，傷害高等教育，並砲轟前高市長陳菊高升台北，卻為高雄留下債務。

陳宜民說，他參選並非不自量力，是盼台灣與高雄更好，如果韓國瑜民調比他高，他會支持韓，當韓的競選總幹事，並幫忙募款，幫助藍營在高雄贏回藍天。

國民黨昨舉行高雄市長提名政見說明會，高市黨部主委韓國瑜（中）、立委陳宜民（右）兩...
國民黨昨舉行高雄市長提名政見說明會，高市黨部主委韓國瑜（中）、立委陳宜民（右）兩人會前握手。 記者蔡孟妤／攝影
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陳提出將高雄打造成醫療觀光健康城、自由貿易示範城，推動消費免稅、企業單一稅率，建設新機場、加強偏鄉醫療及勞檢等政見。

接著上場的韓國瑜批，民進黨在高雄執政20年，讓高雄變得又老又窮，人口老化、負債第一。他若當市長會致力招商、拚經濟，盼市民給國民黨機會，換黨做做看。

韓也承諾若初選是陳宜民過關，「我會頂著禿頭幫他抬轎。」展現國民黨的團結。

對於國民黨參選人的批評，市府聲明高雄早年被國民政府定為重工大城，承擔台灣經濟發展所產生的汙染至今，陳菊上任後致力翻轉宿命，推動農漁業高值化、華邦電投資落腳高雄等，指兩人更應正視國民黨過去對高雄的傷害。

國民黨韓國瑜陳宜民民進黨管中閔

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