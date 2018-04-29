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蘇陣營批缺席新創產業 新北市府嚴正駁斥

2018-04-29 21:28聯合報 記者祁容玉╱即時報導

行政院前院長蘇貞昌代表民進黨投入新北市長選戰，今有媒體報導，蘇陣營為搶攻青年票源，將打新創、地方創升等「政策牌」，報導中引述蘇系人士發言，指新北市在新創產業中近年除「亞馬遜AWS創新中心」進駐外並無其他成績，還批新北在新創產業中缺席。

對此新北市經發局下午發出新聞稿駁斥報導說法，強調新北市首創地方政府建置新創加速器「新北創力坊」外，更跨局處整合推動社會企業扶植計畫，陸續推展「青年創業貸款」、「電商人才培育」等措施，經發局長張峯源說，新北市在新創產業中沒有缺席，反而是扮演領頭羊角色。

經發局表示，新北市2014年起成立「新北創力坊」，累計7期培育126組新創團隊，提供新創團隊創業空間、業師輔導、資金媒合及市場拓展等多元資源，並協助獲得超過1億元資金挹注，也帶動其他地方政府成立創業基地。

針對報導衝提到「亞馬遜AWS聯合創新中心」只是一辦公室，並非育成中心、孵化器、加速器等說法，新北市經發局則是表示遺憾，並認為報導有所誤解。

經發局並指出雲端服務AWS（Amazon Web Service）與新北市共同合作成立聯合創新中心，未來將透過導入AWS雲端服務，強化雲端人才培育、新創事業雲端創新、傳統產業數位轉型及打造雲端示範應用場域等方案，加速新創事業成長及帶動傳統產業升級轉型，

今有媒體報導引述蘇系人士發言，批新北在新創產業中缺席，新北市經發局提出「新北創力...
今有媒體報導引述蘇系人士發言，批新北在新創產業中缺席，新北市經發局提出「新北創力坊」等政策成果駁斥。圖／報系資料照
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今有媒體報導引述蘇系人士發言，批新北在新創產業中缺席，新北市經發局提出「新北創力...
今有媒體報導引述蘇系人士發言，批新北在新創產業中缺席，新北市經發局提出「新北創力坊」等政策成果駁斥。圖／報系資料照片
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