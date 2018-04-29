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初選衝刺打「管爺牌」 鍾小平：支持管就要支持我

2018-04-29 15:33聯合報 記者楊正海╱即時報導

教育部駁回台大校長遴選委員會選出管中閔的決議，藍營群情激憤，出現呼籲管中閔參選台北市長的呼聲。國民黨台北市長初選擬參選人鍾小平，下午與9名里長出面呼籲管中閔出來選，並強調若管有意願參選，市民就應該要支持他，他獲得提名後，願意跟管中閔協商進行二階段民調，並反酸另一擬參選人丁守中，會像「釘子戶」參選到底，不可能禮讓管。

國民黨台北市長黨內初選今起進行3天民調，鍾小平上午先到華山文化創意園區堵教育部長吳茂昆，嗆吳是「蔡小英的走狗」，下午找里長出面造勢，呼籲台北市民挺管中閔參選台北市長。

鍾小平說，因為基層憤怒，他上午去嗆吳茂昆，國民黨不能當窩囊廢，要硬起來，基層支持管中閔的呼聲很高 ，對「拔管」已經憤怒到極致，國民黨丟掉政權被民進黨整慘了，很可憐，所以要奮力一擊。

鍾小平說，如果管中閔若不選台北市長，就不用討論，如果要選，支持管的台北市民就要支持他，因為他被提名 ，二階段可以協商比民調，他可以退，去當管中閔的競選總幹事，甚至當管的副市長都沒問題。但如果是丁守中被提名，就變成釘子戶，丁一定「一哭二鬧三上吊」，管中閔想選都沒機會，呼籲市民對拔管和蔡英文感到憤怒，就支持他。

媒體問鍾，黨中央是否有和管爺見面，鍾小平說，據他了解，有接觸且黨中央操作細膩，放話徵召，和當時對蔣萬安如出一轍，主席吳敦義什麼都不會說，但吳的心裡話他猜得到。至於吳是否有和各參選人溝通？鍾說沒有。

國民黨台北市長初選衝刺，鍾小平(左二)打「管爺牌」 ，呼籲市民支持管就要支持他。...
國民黨台北市長初選衝刺，鍾小平(左二)打「管爺牌」 ，呼籲市民支持管就要支持他。記者楊正海/攝影
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管中閔鍾小平國民黨

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