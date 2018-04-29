藍拱管中閔選北市 呂秀蓮評春秋戰國

2018-04-29 13:54 中央社 台北29日電



前副總統呂秀蓮帶著支持者登上七星山，還擔任文史導覽。圖／取自呂秀蓮臉書 丘采薇 分享 facebook

教育部駁台大校長遴選案，藍營拱管中閔參選台北市長。前副總統呂秀蓮今天表示，今年台北市長選舉是春秋戰國時代，誰會當選則取決於「相對多數」，且民調失靈僅供參考。

呂秀蓮和民主進步黨台北市黨部今天上午在台北市議會共同舉行「台北ㄌㄨ少年」聯歡會，除倡導大家要有「越老，越年輕（台語）」的觀念外，也呼籲台北市政府應恢復發放重陽敬老金，以示對長者的尊重與感恩。

媒體會前聯訪詢問如何看藍營基層湧現拱管中閔參選台北市長的聲音。

呂秀蓮表示，自己很早就預見這次台北市長選舉是春秋戰國，而非一對一或三足鼎立對決，她相信會有4個以上的候選人，正好給台北市民一個理性思考空間，至於誰會當選台北市長則取決於相對多數。

對於民進黨選對會擬在5月2日討論台北市長提名人選問題。呂秀蓮說，自己完全不知道，但認為現在民調並未納入手機進行調查，結果只能做參考，但不是絕對，因為太多事實證明民調已經失靈，盼早點回歸理性、進入市政建設思考。

她提到，中國國民黨台北市黨部昨天舉行第2場初選電視辯論會，民進黨正在展開徵詢，但民視已邀請她和同黨籍立委姚文智於5月4日先進行電視辯論政見。

媒體追問禮讓柯文哲是否仍為民進黨選項，以及台北市黨部主委黃承國和台北市長柯文哲似乎走很近。呂秀蓮說，是否禮讓取決於民進黨黨主席蔡英文的判斷，相信蔡英文對台北市很審慎，並認為若誰和柯文哲有關係，此時應說清楚、講明白。

呂秀蓮指出，自己在21年前擔任桃園縣長就率先全台首創三節敬老金，陳水扁擔任台北市長後也開始發放重陽敬老金，現在北市許多長者不滿柯文哲刪除重陽敬老金，所以她有理由替大家爭取恢復和舉辦連署活動。

她同時認為，柯文哲若要廢掉松山機場，那台北市也就玩掉了。