管爺出征台北市長？ 藍營新人：不選也是最強輔選母雞

2018-04-29 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台南市國民黨籍市議員謝龍介今天現身北投市場，替台北市議員第一選區（士林北投區）的國民黨新人黃子哲拜票。記者張世杰／攝影 分享 facebook

年底九合一選戰登場，台北市議員第一選區（士林北投區）競爭激烈，光是國民黨新人就多達5位，預計5月中旬進行初選民調，台南市國民黨籍市議員謝龍介今天現身北投市場，替國民黨新人黃子哲拜票，吸引許多婆婆媽媽目光。不過，日前教育部駁回台大準校長管中閔聘任案，「拔管」引發熱議，外界甚至傳出力拱管中閔參選2018台北市長，黃子哲認為，國民黨已經有初選機制，就算管中閔無法代表國民黨出戰市長選戰，也絕對是輔選最強母雞。

對於藍營基層傳出力挺管中閔，黃子哲表示，「卡管」事件爆發後，管中閔變成很多人寄望的對象，希望有機會代表國民黨出戰台北市，不過國民黨已經有初選機制，就算未來無法代表國民黨征戰台北市，若管中閔有意願，也絕對是輔選最強母雞之一。

黃子哲指出，包含他或其他參選人，應該都會希望未來有機會，請到管中閔替自己加持、站台，這會是好個選擇，也願意歡迎管中閔幫忙拜票。

國民黨北市議員第二梯次初選民調日期出爐，新人爆炸的第一選區（士林北投區），陷入5搶2局面，該選區將於5月13日至15日進行民調，16日公布民調結果。

台南市國民黨籍市議員謝龍介今天前往北投市場，替黃子哲輔選拜票，親和形象、溜口台語，讓許多買菜的婆婆媽媽爭相合照；謝龍介指出，他跟黃子哲有很深交情，黃2個月前就跟請他幫忙，並笑說他對市場生態很清楚，攤販、攤商老闆有一些「共同語言」，黃子哲是很優秀的新人，希望大家給黃機會。