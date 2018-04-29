基層拱管中閔選北市 藍：言之過早

2018-04-29 12:59 中央社 台北29日電



台灣大學校長當選人管中閔聘任案遭駁回後，藍營基層傳出勸進管中閔參選台北市長。國民黨文傳會主委李明賢今天說，目前工作是辦好黨內初選，有聽到基層聲音，但一切言之過早。

台大校長當選人管中閔遴選爭議案，教育部27日召開記者會，以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，駁回遴選結果，要求重回候選人推薦資格初審階段。

李明賢上午告訴中央社記者，今天起一連3天進行台北市長黨內初選民調，初選結果5月2日公布，現階段工作是辦好黨內初選為第一優先。有關基層勸進管中閔參選的聲音，黨中央聽到了，但一切言之過早。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華也說，已啟動台北市長黨內初選民調作業，一切按照機制進行，且管中閔並未表態參選，不評論假設性問題。

不願具名的黨務人士指出，基層拱管中閔參選，也必須管中閔有意願，但依照管中閔個性，應該不會參選，況且國民黨正在辦理黨內初選，怎麼可能要求參加初選的台北市議員鍾小平、前國民黨籍立委丁守中、孫大千、前大陸委員會副主任委員張顯耀都不要選，改徵召管中閔？初選結果公布，若勝出者民調相當高，國民黨能不提名嗎？

此外，國民黨中央提名協調小組明天下午將邀表態參選新竹縣長的黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢協調提名機制。

林為洲告訴中央社記者，尊重黨的制度，他主張採「台中模式」由擬參選者各挑一家民調公司進行全民調決定提名人選，如果循台北市長黨內初選方式，從領表登記、辯論會到進行民調，要花相當長時間，恐影響後續新竹縣議員、鄉鎮市長提名整合。

林為洲說，他希望新竹縣長黨內初選是一場君子之爭，民調勝出者獲提名後，大家能一致支持黨提名的參選人。（編輯：蘇志宗）