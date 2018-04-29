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國民黨高市長政見會 韓國瑜、陳宜民砲火向外猛轟民進黨

2018-04-29 12:42聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

國民黨今舉行高雄市長提名政見會，高市黨部主委韓國瑜、立委陳宜民參加，兩人砲火全開批評民進黨執政，並表示，若對方初選出線，願意全力拉抬對方，甚至為對方募款，氣氛一片團結和諧。

國民黨今天和5月5日共將舉行2場政見會，不接受詰問詢答，單純由兩人各自發表政見；兩場政見會結束後，11日舉行民調會前會，預計5月中旬民調結果出爐，確定提名人選。

陳宜民今抽籤抽到1號，先上台發表政見。陳宜民痛批民進黨一例一休仍讓勞工過勞，年改違反對退休者的承諾，不尊重大學自主，居然拔掉台大民選的校長管中閔，嚴重傷害高等教育。

他並批評民進黨在高雄執政，負債2千多億，選前承諾做好做滿，結果跑到台北當官，只留下負債，其他都沒留下。他認為很多市民都希望換黨做做看，國民黨有機會選贏。

陳宜民並指，不管誰出線，都會團結，如韓國瑜民調比他高，他願意做韓國瑜的競選總幹事，全力拉抬他，也會幫他募款，最重要的是重返藍天執政。

他並提出將高雄打造成醫療觀光健康城市、自由貿易示範城市，推動消費免稅、企業單一稅率，建設新高雄機場、加強偏鄉醫療、加強勞檢、石化廠轉型並遷移至南星海埔新生地等政見。

韓國瑜一上台先提及黨內初選團結問題，表示若是陳宜民初選過關，他會「頂著禿頭幫他抬轎」。

韓國瑜並表示，當年在政壇曾一度迷失，如今離開政壇17年再度回歸，這次參選高雄市長，他很清楚自己要做什麼，其他民進黨參選人提到發展AI產業、工業4.0等，但他觀察高雄9個月，高雄如今又老又窮，連高雄年輕人都出走了，企業怎麼會願意來？

他說，高雄已給民進黨20多年的時間，這次再贏就快30年了，「難道市民不能給國民黨機會試試看嗎？」呼籲高雄市民，年底選舉要換黨做做看。

韓國瑜還說，高雄可以不要選市長，而是選「總經理」，把市府當上市公司經營，市民是股東、議會是董事會，一切為賺錢拚經濟，重視效率，促進產業興旺，這是他對自己的期許。

他並表示，將推動農業發展、中英語雙語教學，致力招商，「上市公司要來高雄投資，我幫你洗腳都可以。」只要企業不汙染環境、對員工好，他招商全開綠燈。

國民黨今舉行高雄市長提名政見會，高市黨部主委韓國瑜（左一）、立委陳宜民（右一）參...
國民黨今舉行高雄市長提名政見會，高市黨部主委韓國瑜（左一）、立委陳宜民（右一）參加。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜民進黨陳宜民2018高雄市長選舉

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