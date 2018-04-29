國民黨北市選將預測 誰能讓許常德直播唱歌一個小時?

音樂人許常德。 報系資料照 分享 facebook

國民黨台北市初選一連3天的民調今起展開，5月2日公布民調結果。音樂人許常德今在臉書貼文大膽預測，前立委孫大千一定是最後一名，但也說，若像孫大千這樣不花大錢的改變是最後一名，表示大部分國民黨的支持者並沒有想改變，或者是期待國民黨改變的，已流失的差不多了。不過許也說，如果孫大千不是最後一名，他就直播唱歌一個小時跟國民黨謝罪！

許常德貼文如下：

我幾乎可以確定，孫大千在國民黨的台北市長黨內初選一定是最後一名。

因為在選前兩週，每位候選人的電話拜票和電視廣告都在密集出現的時候，我問他，是要堅持到底嗎？他說是的，他會堅持打一場不花大錢的數位選戰。而且，這樣花大錢的方式就算贏了黨內初選，也贏不到大多數的台北人，大家要看的不是國民黨對抗柯文哲的勝算，而是有沒有不一樣的態度。

他說他不是不想贏，但要贏，至少要有對的態度的累積。這個對，不是指對錯，而是方向對。他認為對的方向就是，做事不要只做表面，要有不斷檢討反省的態度。

其實，我對政治人物的改變是悲觀的，他們都習慣講場面話，尤其是在媒體後，這也是國民黨好難改變的原因，所以，孫大千，請加油，建議，當你不知道要不要改變的時候，就去改變，國民黨最缺乏的就是改變的決心。

這樣的改變若是最後一名，表示大部分國民黨的支持者並沒有想改變，或者是期待國民黨改變的，已流失的差不多了。

如果不是最後一名呢？

那我就直播唱歌一個小時跟國民黨謝罪！