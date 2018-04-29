親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各方人馬拚選戰
吳茂昆風波不斷
反年改陳抗脫序
政治
軍事
綜合

又失言？談卡管 吳茂昆：學術沒有真正的民主

南韓：金正恩提議5月關「運作良好」的豐溪里核試場！

國民黨北市選將預測 誰能讓許常德直播唱歌一個小時?

2018-04-29 10:10聯合報 記者程平╱即時報導

音樂人許常德。 報系資料照
音樂人許常德。 報系資料照
分享

國民黨台北市初選一連3天的民調今起展開，5月2日公布民調結果。音樂人許常德今在臉書貼文大膽預測，前立委孫大千一定是最後一名，但也說，若像孫大千這樣不花大錢的改變是最後一名，表示大部分國民黨的支持者並沒有想改變，或者是期待國民黨改變的，已流失的差不多了。不過許也說，如果孫大千不是最後一名，他就直播唱歌一個小時跟國民黨謝罪！

許常德貼文如下：

我幾乎可以確定，孫大千在國民黨的台北市長黨內初選一定是最後一名。

因為在選前兩週，每位候選人的電話拜票和電視廣告都在密集出現的時候，我問他，是要堅持到底嗎？他說是的，他會堅持打一場不花大錢的數位選戰。而且，這樣花大錢的方式就算贏了黨內初選，也贏不到大多數的台北人，大家要看的不是國民黨對抗柯文哲的勝算，而是有沒有不一樣的態度。

他說他不是不想贏，但要贏，至少要有對的態度的累積。這個對，不是指對錯，而是方向對。他認為對的方向就是，做事不要只做表面，要有不斷檢討反省的態度。

其實，我對政治人物的改變是悲觀的，他們都習慣講場面話，尤其是在媒體後，這也是國民黨好難改變的原因，所以，孫大千，請加油，建議，當你不知道要不要改變的時候，就去改變，國民黨最缺乏的就是改變的決心。

這樣的改變若是最後一名，表示大部分國民黨的支持者並沒有想改變，或者是期待國民黨改變的，已流失的差不多了。

如果不是最後一名呢？

那我就直播唱歌一個小時跟國民黨謝罪！

國民黨孫大千民調2018台北市長選舉

相關新聞

陳菊任競選總部主委？ 蘇貞昌：公忙之餘她再幫

2018-04-29 00:41

國民黨北市長初選4將激辯 聚焦社子島、內湖交通

2018-04-28 23:14

嘉義縣長選舉／吳育仁盼重振嘉義幸福、翁章梁提教育政策

2018-04-29 00:05

台南市長選戰／黃秀霜提政策、高思博談卡管、陳子敬聽民意

2018-04-28 23:58

蘇貞昌「重返」新北市府 不忘酸對手

2018-04-28 23:04

高市長選舉／國民黨韓國瑜、陳宜民拚初選 民進黨陳其邁赴歐考察

2018-04-28 23:00

侯友宜難得高歌 祝母親們佳節快樂

2018-04-28 22:49

蘇貞昌參拜樹林在地宮廟 信眾高喊：衝衝衝

2018-04-28 19:29

影／藍營北市長電視辯論 「管爺」選北市成焦點

2018-04-28 17:17

管中閔選北市長？ 藍選將：管若有意願整合

2018-04-28 17:08

影／初選後首度開口飆歌 侯友宜超害羞

2018-04-28 16:26

是獅子？綿羊？蘇貞昌：請大家指教

2018-04-28 16:03

藍營北市長選將被問台灣價值 鍾小平批柯P：劈腿

2018-04-28 16:01

蘇貞昌跟後頭跑行程？侯友宜笑：跟我去深澳電廠較重要

2018-04-28 15:37

管中閔參選台北市長？黃呂錦茹：目前仍照初選機制走

2018-04-28 14:11

冷眼集／讓不讓柯？民進黨陷白色憂鬱

2018-04-28 13:36

拱管爺選北市？ 藍委認為不明智

2018-04-28 13:36

綠基層憂柯P效應 北市不提名恐全台崩盤

2018-04-28 13:36

管中閔參選台北市長？孫大千：樂觀其成

2018-04-28 13:23

遭拔管改選北市長討公道？藍營：管中閔應先別想選舉

2018-04-28 13:20

管中閔參選台北市長？丁守中：假設性問題

2018-04-28 13:07

管中閔選北市長 鍾小平：二階民調循柯P模式

2018-04-28 13:00

【即時短評】與柯文哲是戰是合？民進黨的集體白色憂鬱

2018-04-28 12:07

綠營北市人選未定 基層憂柯文哲負面效應外溢

2018-04-28 12:04

管中閔選台北市長？姚文智：丁守中不就要插管了？

2018-04-28 11:24

「拔管」後選北市？ 侯友宜：好的人選都是好事

2018-04-28 11:03

教部拔管確定 網友拱管中閔選台北市長

2018-04-28 08:07

近8成民進黨議員參選人 主張自推北市長人選

2018-04-27 15:09

論壇／八百萬選民支持用負數票淘汰爛蘋果

2018-04-25 16:36

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

退役特勤衝立院？王國強：退伍涼山鬼還沒出動

2018-04-28 21:54

他磨劍十年 只為讓我三軍儀隊登上世界舞台

2018-04-28 18:34

管中閔參選台北市長？孫大千：樂觀其成

2018-04-28 13:23

管中閔選北市長？ 藍選將：管若有意願整合

2018-04-28 17:08

藍營力拱管中閔選台北市長 吳敦義聽到了

2018-04-28 14:54

吳茂昆拔管 國民黨團：說好的赴陸兼職爭議呢？

2018-04-28 11:35

再批蔡菊體制 林濁水：總統透過管家管理國會

2018-04-28 13:05

影／諷刺至極！國民黨：剽竊專利的小偷教長「拔管」

2018-04-28 12:51

漢光台美聯盟作戰接軌 國軍十大戰略單位改稱聯合部隊

2018-04-29 08:25

遭拔管改選北市長討公道？藍營：管中閔應先別想選舉

2018-04-28 13:20

陸脅迫美航空業不得列台灣為國家？我外交部高度關切

2018-04-28 16:27

吹牛兼壯膽？「繞島巡航」已建構陸海空協防作戰？

2018-04-29 09:00

影／藍營北市長電視辯論 「管爺」選北市成焦點

2018-04-28 17:17

蔡總統夜宿陸軍官校 與官校生共進早餐

2018-04-28 12:29

共軍航艦、巡弋飛彈威脅 佳山基地擬建近迫系統

2018-04-29 08:26

管中閔參選台北市長？黃呂錦茹：目前仍照初選機制走

2018-04-28 14:11

獨／挽回照服員！衛福部修正長照新制 保障3.2萬月薪

2018-04-28 19:26

中國施壓 約旦駐處名稱中華民國變台北

2018-04-28 15:21

國民黨提案讓公教年改延後上路 柯建銘：技術性干擾

2018-04-28 18:51

司法3巨頭昔日台大同窗 合推司改大法庭

2018-04-29 00:40

拱管爺選北市？ 藍委認為不明智

2018-04-28 13:36

軍公教退撫新制 藍2戰線攻綠

2018-04-29 00:34

衛福部長幫長照服務員加薪！ 基本月薪三萬二

2018-04-28 19:47

厲害！73歲呂秀蓮登七星山 還客串文史導覽

2018-04-28 21:23

盼上台義賣 扁請「勇三」不要計較他曾說過的「幹話」

2018-04-28 20:23

傳五月斷炊 國民黨近日發黨公職分擔金催繳信

2018-04-28 15:40

國民黨北市選將預測 誰能讓許常德直播唱歌一個小時?

2018-04-29 10:10

大創認竄改輸入日期道歉 黃國昌：道歉仍沒說實話

2018-04-28 14:10

「八百壯士」爆衝立院 警寄通知書約談吳斯懷6人

2018-04-28 13:00

國民黨台北市長初選第二場電視辯論會登場

2018-04-28 13:45

管中閔參選台北市長？丁守中：假設性問題

2018-04-28 13:07

黃秀霜爆大陸規定不能來台南 因台獨工作者當市長

2018-04-28 12:51

看兩韓峰會 連勝文：想起父親昔為兩岸和平之握

2018-04-28 13:27

是獅子？綿羊？蘇貞昌：請大家指教

2018-04-28 16:03

台南市長選戰／黃秀霜提政策、高思博談卡管、陳子敬聽民意

2018-04-28 23:58

馬英九談文金會：後繼者要遵守「馬習會」後交通規則

2018-04-28 15:05

管中閔選北市長 鍾小平：二階民調循柯P模式

2018-04-28 13:00

【即時短評】與柯文哲是戰是合？民進黨的集體白色憂鬱

2018-04-28 12:07

冷眼集／讓不讓柯？民進黨陷白色憂鬱

2018-04-28 13:36

藍營北市長選將被問台灣價值 鍾小平批柯P：劈腿

2018-04-28 16:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top