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國民黨北市長初選4將激辯 聚焦社子島、內湖交通

2018-04-28 23:14聯合報 記者翁浩然楊正海／台北報導

國民黨台北市長初選第二場電視辯論昨天在TVBS大樓舉行，參選人鍾小平（左起）、孫...
國民黨台北市長初選第二場電視辯論昨天在TVBS大樓舉行，參選人鍾小平（左起）、孫大千、張顯耀、丁守中出席暢談各自的政見。 記者余承翰／攝影
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國民黨台北市長初選昨進行最後一場電視辯論，除藍營拱管中閔參選，丁守中孫大千、張顯耀、鍾小平4位擬參選人認為可協調或納二階段初選外，市政部分，社子島開發、內湖塞車問題則成交叉詰問焦點。擬參選人再提起彈性上下班、分散車流等，解決內湖交通壅塞問題。

昨天辯論會，提問人包括議員王鴻薇、徐弘庭，以及筆名人渣文本的周偉航、台灣電視劇製作總會長林錫輝等人。交叉詰問部分，丁守中、孫大千把焦點拉回社子島開發、內湖交通等市政問題。

深耕士林北投區的丁守中先提問，社子島開發案遭受反彈、抵制如何解決。鍾小平酸柯市府「沒看過開發案給這麼少的容積」，若他當選，會給予更多容積獎勵照顧當地居民，鄰近的關渡平原則要實價徵收變成永久農業區。

張顯耀則說，柯市府社子島開發盡是空頭支票，因缺乏明確管理模式，他將成立專案管理辦公室連結市府局處首長來解決。孫大千則提出，要保留社子島在地文化、宗教特色，並提供最優惠容積獎勵給居民，最後在社子島造鎮，包含青年住宅、托育設施及青創中心，同時推動混居社會住宅。

孫大千則針對內湖交通塞車問題提問，丁守中表示，根本解決之道仍要靠北環段、東側南北向軌道系統落成，也同意孫大千協調內湖企業辦理彈性上班，並強調要推動社區接駁小巴，才能讓民眾有效利用大眾運輸。

鍾小平說，內湖交通要先靠義交、交警上崗位指揮，他會設法讓松山機場遷走，打造3座橋梁通道紓解交通，此外，除了捷運南北線、民生汐止線外，南港展覽館到汐止火車站也要增設軌道系統和3、4個車站，讓內湖、汐止進入北市的車輛分流。

張顯耀則說，減少需求量，增加供給面才是解決之道，公、私交通工具都應採共乘制，並在內湖設置第2個園區紓解壅塞的企業；另從敬業三路，基河路蓋跨基隆河的交通要道，分散車流。

今天起到5月1日連3晚將進行電話民調，國民黨台北市黨部預計5月2日上午公布民調結果。

社子島孫大千丁守中

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