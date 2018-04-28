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台南市長選戰／黃秀霜提政策、高思博談卡管、陳子敬聽民意

2018-04-28 23:58聯合報 記者吳政修鄭維真綦守鈺／台南報導

國民黨台南市長參選人黃秀霜昨天在新營與黨員座談，她說，若當選市長絕對維持兩岸和平，65歲以上長者免健保費，及房屋、地價稅凍漲與降低，民調可能在5月上旬舉行。

國立台南大學前校長黃秀霜握緊拳頭展示決心。 記者吳政修／攝影
國立台南大學前校長黃秀霜握緊拳頭展示決心。 記者吳政修／攝影
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有意參選台南市長選舉的行政院前政務委員高思博，畢業於台大法律系，他對於教育部駁回台大遴選會校長管中閔的決議，昨天表達強烈不滿，認為教育部此舉同時毀了台大和法治，建議管中閔應主動對卡管案採取法律行動。

高思博昨走訪基層，對於卡管案建議管中閔應採取法律行動。 圖／高思博提供
高思博昨走訪基層，對於卡管案建議管中閔應採取法律行動。 圖／高思博提供
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無黨籍台南市長參選人陳子敬昨天拜會西港鄉親，與西港區多位里長面對面談心聲、聽取建言，大家認為台南市的福利政策遠不如其他五都，如65歲以上健保費免繳，公托不足等，但房屋稅漲幅卻是第一名，他會多傾聽基層聲音，要求改善。

南市前警局長陳子敬（前排中）昨拜會西港鄉親。 圖／陳子敬提供
南市前警局長陳子敬（前排中）昨拜會西港鄉親。 圖／陳子敬提供
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黃秀霜指出，曾邀請在台灣參觀的大陸友人來好吃好玩的台南，友人卻說上級規定不能到台南，因台南有個台獨工作者賴清德當市長，上級命令不能違抗，若她當市長，一定讓海峽兩岸和平。

台南市兩岸經濟文化交流協會榮譽理事長姜滄源也表示，蔡政府上任、賴清德屢發表台獨論，因台獨意識形態明顯，大陸人士訪台還因此跳過台南，台灣整體陸客、參訪團都大幅減少，以台南來說，他以前一個月接待的民間交流團體至少一兩團，現在平均三四個月才有一團。

台大保費教育部

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